centrodestra Andria alla Regione Puglia
centrodestra Andria alla Regione Puglia
Politica

Elezioni regionali: da Andria tre candidati pronti per la competizione mentre per le comunali resta "il grande freddo"

Nessuna ipotesi concreta per il possibile candidato a Palazzo di città, mentre alla Regione si va "alla conta"

Andria - domenica 28 settembre 2025 17.35
Se il centrodestra regionale non ha ancora scelto chi tra i suoi esponenti, del mondo politico o della società civile, potrebbe misurarsi contro Antonio Decaro per la poltrona di nuovo governatore della Puglia, ad Andria la campagna elettorale dei candidati consiglieri regionali è ormai ai nastri di partenza.

Se Forza Italia sembra ormai decisa a candidare Luigi Del Giudice, ex assessore della trascorsa consigliatura a guida centrodestra, anche Fratelli d'Italia non intendere essere da meno ed anch'esso intende calare l'asso di un altro giovane esponente, anch'esso con un trascorso da amministratore comunale, questa volta nella prima sindacatura di Nicola Giorgino. Le voci sempre più insistenti parlano infatti di Flavio Civita, commercialista vicino alla parlamentare andriese Mariangela Matera ed al pari dell'altra candidata della Bat, questa volta di Bisceglie, Tonia Spina, entrambi dell'area che si rifà all'europarlamentare Francesco Ventola ed al Commissario europeo Raffaele Fitto. Anche la Lega non vuole essere da meno ed intende affidare i suoi colori ad un giovane consigliere comunale, Nicola Civita, eletto nel centrodestra nel 2020 ma poi approdato nelle fila del gruppo misto.

Se questi sarebbero i nomi che da più parti sono indicati quali potenziali candidati alle regionali -dove il quadro di riferimento circa partiti ed esponenti di riferimento è abbastanza chiaro-, molto più articolato resta il nodo "candidato sindaco" per il centrodestra, compagine che proprio non vuol sapere, nella città fidelis di ritornare unito.

Se il programma elettorale per la campagna elettorale 2026 per Palazzo San Francesco, potrebbe essere stilato in due, massimo tre incontri tra le forze politiche e movimenti civici che rappresentano oggi il centrodestra ad Andria -per poi passare all'ascolto della cittadinanza-, il discorso si fa arduo e particolarmente complicato su chi candidare alla poltrona più prestigiosa della Casa comunale.

Le elezioni regionali potrebbero rappresentare l'attesa "conta", sui risultati che giungeranno, il "redde rationem" alla quale alcuni stanno guardando per poter rivendicare un proprio rappresentante quale candidato Sindaco. Rappresentante unico, si badi bene, capace di mettere d'accordo le tante anime del centrodestra andriese, oggi ancora diviso e frastagliato.

Esponenti di rilievo anche con un passato da amministratori comunali ve ne sono ed anche qui, a qualcuno balena l'idea di schierare una donna quale candidata prima cittadina, così da poterla anteporre alla candidatura per il secondo mandato di Giovanna Bruno.

Pur di riconquistare Palazzo di Città il centrodestra sembra disposto a ricercare ogni possibile soluzione per sbrogliare la matassa dei "veti incrociati", anche andando a pescare un candidato influente e sopra le righe della società civile, meglio se avesse l'appoggio di qualche politico nazionale, meglio ancora se di governo.

Se non lo si trovasse disponibile su Andria qualcuno ipotizza sin da adesso la possibilità di chiedere ad un manager di successo, di mettere da parte (per il momento) la sua brillante carriera in ambito romano, per scendere nell'agone politico quale candidato sindaco. Una carta vincente, potrebbe essere rappresentata dal nome del dottor Giuseppe Inchingolo, 45enne Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il compito di guidare le relazioni istituzionali e la comunicazione del Gruppo. Giornalista e comunicatore, Inchingolo è in FS Italiane dal gennaio 2024 come responsabile della strategia e della comunicazione digitale.

Naturalmente è solo una ipotesi che dovrebbe prima di tutto raccogliere l'assenso dello stesso dottor Inchingolo, oggi top manager a livello europeo che dovrebbe sacrificare una carriera in costante crescita per fermarsi, se eletto, ad uno o due mandati alla guida della sua città natale. Ma ripetiamo questa come altre ipotesi potrebbe essere considerata dal centrodestra del territorio, solo all'esito del voto delle regionali, anche se già pesa l'ufficialità della candidatura al secondo mandato della sindaca Giovanna Bruno, che vanterebbe il sostegno diretto del governatore pugliese, se Decaro venisse eletto.
  • Comune di Andria
  • luigi del giudice
  • regione puglia
  • forza italia
  • fratelli d'italia
  • centrodestra
  • Consigliere comunale Nicola Civita
  • elezioni regionali 2025
  • flavio civita
Fidelis Andria, poker in rimonta al Degli Ulivi: 4-1 al Gravina con doppietta di Marquez
28 settembre 2025 Fidelis Andria, poker in rimonta al Degli Ulivi: 4-1 al Gravina con doppietta di Marquez
E' scomparso l'avv. Giuseppe Di Bari, per lunghi anni a capo dell'avvocatura comunale
28 settembre 2025 E' scomparso l'avv. Giuseppe Di Bari, per lunghi anni a capo dell'avvocatura comunale
Altri contenuti a tema
E' scomparso l'avv. Giuseppe Di Bari, per lunghi anni a capo dell'avvocatura comunale Vita di città E' scomparso l'avv. Giuseppe Di Bari, per lunghi anni a capo dell'avvocatura comunale Nato ad Andria 77 anni fa, negli ultimi anni ha combattutto con una serie di malattie che ne hanno minato il fisico
Prima "Festa della Burrata di Andria IGP": "la Regina dei formaggi entra nella storia" Territorio Prima "Festa della Burrata di Andria IGP": "la Regina dei formaggi entra nella storia" Sabato 27 settembre é stata segnata una tappa di primissimo piano per la città e per l’intera filiera lattiero-casearia
In Puglia il 30% delle aziende agricole con attività connesse pratica agriturismo Turismo In Puglia il 30% delle aziende agricole con attività connesse pratica agriturismo Sono 15,3 mila i posti letto, 1.877 le piazzole di agricampeggio, 28 mila posti tavola e 443 gli agriturismi
Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria" Vita di città Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria" Il segretario regionale del PD ringrazia la sindaca per questa scelta di grande valore
Biciclettata cittadina per il 3° Memorial Michele Porcelli targato AVIS, domenica 28 settembre Vita di città Biciclettata cittadina per il 3° Memorial Michele Porcelli targato AVIS, domenica 28 settembre Partenza e rientro in piazza Catuma, percorso lungo le vie cittadine con sosta nella villa comunale
Presentazione progetto nuovo ospedale del Nord Barese Attualità Presentazione progetto nuovo ospedale del Nord Barese A Bisceglie, martedì 30 Settembre 2025, alle ore 10:30, presso Casale San Nicola
Assistenza specialistica scolastica: il servizio per le scuole superiori inizierà a breve Vita di città Assistenza specialistica scolastica: il servizio per le scuole superiori inizierà a breve L’annuncio del City Disability Manager, il dott. Rino Zagaria
Qualità e mobilità urbana: i suggerimenti delle associazioni cittadine Attualità Qualità e mobilità urbana: i suggerimenti delle associazioni cittadine Le indicazioni di Legambiente Andria Circolo Thomas Sankara, Urban Mobility ed Italia Nostra
In Puglia il 30% delle aziende agricole con attività connesse pratica agriturismo
28 settembre 2025 In Puglia il 30% delle aziende agricole con attività connesse pratica agriturismo
Prima "Festa della Burrata di Andria IGP ": "la Regina dei formaggi entra nella storia "
28 settembre 2025 Prima "Festa della Burrata di Andria IGP": "la Regina dei formaggi entra nella storia"
Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria "
27 settembre 2025 Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria"
Manzoni Sport, replica alla Polisportiva Città di Andria: «Gli impianti comunali sono a disposizione dell'intera città»
27 settembre 2025 Manzoni Sport, replica alla Polisportiva Città di Andria: «Gli impianti comunali sono a disposizione dell'intera città»
Fidelis Andria-Gravina, Scaringella: «Affrontiamo una squadra forte, loro classifica bugiarda»
27 settembre 2025 Fidelis Andria-Gravina, Scaringella: «Affrontiamo una squadra forte, loro classifica bugiarda»
Biciclettata cittadina per il 3° Memorial Michele Porcelli targato AVIS, domenica 28 settembre
27 settembre 2025 Biciclettata cittadina per il 3° Memorial Michele Porcelli targato AVIS, domenica 28 settembre
I Nas sequestrano due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria
27 settembre 2025 I Nas sequestrano due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria
Presentazione progetto nuovo ospedale del Nord Barese
27 settembre 2025 Presentazione progetto nuovo ospedale del Nord Barese
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.