Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Andria

Sarà possibile votare sino alle 23 di questa sera

Andria - domenica 23 novembre 2025 19.35
Proseguono le operazioni di voto avviate questa mattina alle 7 mattina le operazioni di voto per le elezioni regionali anche a Bisceglie. Alle ore 19 è stato reso noto il secondo dato sull'affluenza della giornata.

I seggi restano aperti sino alle ore 23 di oggi.

Andria: 23,76%

Il dato sull'affluenza alle nella provincia di Barletta-Andria-Trani è di 22,65% pari a 75.436 votanti su 333.006 aventi diritto.
elezioni 2025elezioni 2020
Andria23,76%33,76%
Barletta25,45%28,48%
Bisceglie20,43%23,55%
Canosa di Puglia14,75%21,76%
Margherita di Savoia23,03%22,90%
Minervino Murge20,73%28,12%
San Ferdinando20,01%24,92%
Spinazzola22,32%24,92%
Trani23,74%37,02%
Trinitapoli21,02%36,35%
SOS aree verdi in città: Andria tra i centri in Puglia con meno alberi
22 novembre 2025 SOS aree verdi in città: Andria tra i centri in Puglia con meno alberi
Lavoro in Puglia: 23mila aziende agricole al femminile
22 novembre 2025 Lavoro in Puglia: 23mila aziende agricole al femminile
