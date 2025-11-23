Politica
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Andria
Sarà possibile votare sino alle 23 di questa sera
Andria - domenica 23 novembre 2025 19.35
Proseguono le operazioni di voto avviate questa mattina alle 7 mattina le operazioni di voto per le elezioni regionali anche a Bisceglie. Alle ore 19 è stato reso noto il secondo dato sull'affluenza della giornata.
|elezioni 2025
|elezioni 2020
|Andria
|23,76%
|33,76%
|Barletta
|25,45%
|28,48%
|Bisceglie
|20,43%
|23,55%
|Canosa di Puglia
|14,75%
|21,76%
|Margherita di Savoia
|23,03%
|22,90%
|Minervino Murge
|20,73%
|28,12%
|San Ferdinando
|20,01%
|24,92%
|Spinazzola
|22,32%
|24,92%
|Trani
|23,74%
|37,02%
|Trinitapoli
|21,02%
|36,35%