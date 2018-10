Elezioni provinciali Bat: esclusa la lista "Fronte democratico"

Clamorosa decisione da parte dell'Ufficio Elettorale provinciale che questa sera, dopo una lunga riunione ha deciso che la lista "Fronte democratico", espressione del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano e coordinata sul territorio dall'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina, è esclusa dalle elezioni provinciali Bat del prossimo 31 ottobre. Della lista faceva parte, tra gli altri anche l'ex commissaria cittadina di Forza Italia, l'avv. Pasqua Laura Di Pilato.La decisione è stata sancita nella determinazione dirigenziale n° 974, a firma della dirigente provinciale dr.ssa Giula Lacasella, pubblicata nella tarda serata di martedì 16, in cui non sono però chiarite le motivazioni della decisione anche se trapelano presunti vizi di forma in merito alla posizione della dottoressa Nadia Landolfi, sottoscrittrice della lista, che sembrerebbe non avesse titolo per farlo. La questione sarà chiarita in seguito. Da indiscrezioni sembrerebbe che il segretario generale del Comune di Margherita di Savoia non poteva autenticare le firme della lista presentata.Le consultazioni di secondo livello si svolgeranno perciò con la partecipazione di due sole liste: la civica di centrodestra "Insieme per la Bat" (con dodici candidati alla carica di consiglieri provinciali fra cui gli andriesi Gennaro Lorusso e Micaela D'Avanzo) e quella del Partito Democratico (con sei candidati, tra cui l'andriese Lorenzo Marchio Rossi).