Elezioni politiche 2018: cominciata la piccola guerra interna al Pd

Mancano due mesi ma è ormai entrato nel vivo il percorso che porterà alle elezioni politiche del 2018.Appena si è diffusa la notizia che per il collegio uninominale di Barletta-Andria-Trani-Canosa, si candiderebbe lè arrivato, con un post sulla sua pagina Fb, la nota del segretario provinciale del Pd Bat, il medico canosino"Quella dell'assessore Caracciolo è da intendersi come disponibilità alla candidatura all'uninominale Barletta Andria Trani Canosa, come altre disponibilità per il territorio Bat sul proporzionale e sull'uninominale sono state offerte dal consigliere regionaledal presidente del Pd regionaledadelle direzione nazionale, daconsigliere comunale di Trani e daex sindaco di Trani. Tutte queste disponibilità a cui possono aggiungersene altre, sono messe a disposizione della segreteria regionale) e della direzione nazionale che entro la fine del mese comporrà le liste".Inutile aggiungere che nel Pd della provincia Bat è adesso una corsa alla candidatura, meglio se sicura. E mai come questa volta, anche nella vicina città di Trani, fervono i preparativi elettorali ed a spiccare è il nome di una donna. Si tratta della giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno",, attualmente responsabile dell'ufficio stampa dell'e dipendente dell'Agenzia per il Patto territoriale nord barese-ofantino.Ricordiamo infatti, che il 4 marzo, per la prima volta, l'Italia andrà alle urna con il Rosatellum, sistema di voto misto che prevede il 36 per cento di collegi uninominali e per la parte restante i collegi plurinominali, dove per legge una determinata quota deve essere riservata alle donne. La Puglia è stata suddivisa in 16 collegi uninominali più 4 plurinominali per la Camera. Otto uninominali più due plurinominali, invece, per il Senato. Saranno eletti, complessivamente, 42 deputati e 20 senatori.La tranese De Mari, cercherà di essere eletta deputato non solo all'interno del collegio uninominale ma anche del plurinominale dove sarà capolista nella sua lista, che non è quella del Pd ma centrista. Infatti la sua particolarità è la trasversalità: la giornalista, infatti, si presenterà proprio come centrista. Così, per la prima volta, entrerà nel mondo della politica, senza mai esser stata schierata né a destra né tanto meno a sinistra.