Elezione a deputato di FdI per Riccardo De Corato, l'ex vicesindaco di Milano nato ad Andria

"Ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia, così come ringrazio gli elettori per il loro voto! Ringrazio anche i militanti del partito, la dirigenza e non da ultimo i nostri amministratori locali/consiglieri comunali sul territorio di questo collegio. Ora potrò proporre a livello nazionale le mie idee (anche) in tema di sicurezza". E' il primo commento sui social di Riccardo De Corato, l'ex vicesindaco di Milano originario di Andria che ha lasciato il posto di assessore alla Sicurezza della Lombardia per candidarsi all'uninominale a Rozzano per Fratelli d'Italia. E' stato eletto con il 48,68% delle preferenze (107.150 voti), staccando Ilaria Ramoni del centrosinistra ferma al 26,71%."A distanza di nove anni dal mio ultimo mandato parlamentare, potrò tornare a portare a Roma le mie idee, in primis in tema sicurezza, dalla dotazione del tasere di una strumentazione di difesa adeguata per le guardie penitenziarie e i vigili urbani fino al contrasto all'immigrazione clandestina fuori controllo". Così, ha proseguito il neo deputato Riccardo De Corato.