E pronta giunge la replica di Zinni al pentastellato D'Ambrosio: "Abituato ad affrontare i problemi uno per volta"

Secca e pronta, giunge la risposta del consigliere regionale della lista Emiliano Sindaco di Puglia, il notaio Sabino Zinni alle recriminazioni dell'on. pentastellato Giuseppe D'Ambrosio circa la conduzione delle politiche ambientali, in particolare le discariche, svolte dal governo regionale di Michele Emiliano.Pubblichiamo anche in questo caso i rilievi politici dell'esponente regionale di ESP, esimendoci invece da passaggi che di politico non hanno nulla."Ecco che prevedibile come uno strafalcione di Toninelli, arriva il commento di Giuseppe D'Ambrosio sulla mobilitazione di domani."D'Ambrosio chi?" direte voi. Quello che prima vota il Decreto Sicurezza e sta al governo con Salvini, poi dice di apprezzare la manifestazione di domani e infine ci mette sopra il carico da novanta. Insomma il portavoce grillino medio che abbiamo imparato a conoscere negli anni..........Come se io avessi preso a pretesto la loro manifestazione di stasera e avessi detto perché non ne fate una sulle gelate? Perché non una su tutti i licenziamenti di operatori italiani a seguito del dl Sicurezza? Perché non una sulla Tap? E così via.Io però sono abituato ad affrontare i problemi uno per volta, e credo che qualunque forza politica incontri i cittadini per affrontare i problemi che sono in ballo, faccia una cosa giusta. Ecco che per il loro evento gli faccio solo l'in bocca al lupo", ha quindi concluso il suo post il consigliere regionale Sabino Zinni.