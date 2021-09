E' l'ex assessore Flavio Geremia Civita il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia

In attesa di svolgere i congressi cittadini

"In attesa di svolgere i congressi cittadini – rinviati causa Covid, come del resto anche l'appuntamento nazionale di Fratelli d'Italia, Atreju – ho provveduto a nominare i sette coordinatori cittadini della provincia BAT, con i quali iniziare un sinergico e condiviso cammino di organizzazione territoriale di un partito primo in Italia". Cos? il coordinatore provinciale e consigliere regionale, Francesco Ventola.Di seguito i nomi:Trani: Raimondo Lima;Bisceglie: Tonia Spina;Margherita di Savoia: Michele Damato;Minervino Murge: Sergio Lucia;San Ferdinando di Puglia: Saverio ScardignoSpinazzola: Sebastiano Todisco.