Don Mimmo Basile vescovo, gli auguri e la gioia della città di Andria e della Chiesa

Tante le dichiarazioni di gioia ed i messaggi di auguri che stanno giungendo dopo la nomina di don Mimmo Basile a vescovo della Diocesi di Molfetta."La Presidenza nazionale dell'Azione Cattolica Italiana accoglie con profonda gioia e sincera gratitudine la nomina di don Mimmo Basile a vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, decisa dal Santo Padre accogliendo la rinuncia di mons. Domenico Cornacchia. Nel rendere grazie al Signore per questo nuovo dono alla Chiesa, la Presidenza nazionale Ac desidera esprimere a don Mimmo affetto, stima e auguri di un fecondo ministero episcopale. La sua storia personale e sacerdotale, ricca di servizio pastorale, attenzione educativa e cura delle comunità, è segnata anche da un legame profondo con l'Azione Cattolica: da ultimo, come assistente unitario dell'Azione Cattolica di Puglia, don Mimmo ha accompagnato con passione e sapienza il cammino associativo, condividendone lo stile di corresponsabilità, di formazione laicale e di amore concreto alla Chiesa. Siamo certi che l'esperienza maturata negli anni – nel servizio ai giovani, nella formazione nei seminari, nella guida delle comunità parrocchiali e nella responsabilità di governo come Vicario generale – sarà un prezioso patrimonio messo ora a servizio della Chiesa diocesana affidata alle sue cure pastorali. All'inizio di questo nuovo tratto di strada, a don Mimmo Basile assicuriamo la preghiera dell'intera associazione e la disponibilità a continuare a camminare insieme, nella fedeltà al Vangelo e nel servizio alla missione della Chiesa, perché cresca un laicato maturo, corresponsabile e profondamente radicato nella vita delle comunità. Con riconoscenza e affetto, affidiamo il suo ministero all'intercessione della Vergine Maria e dei santi patroni della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi"."La Biblioteca è in festa per la nomina a Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi del nostro Direttore don Mimmo Basile!"La chiamata ad ogni ministero è sempre un dono di Dio che, attraverso la persona, è a favore della Chiesa. Così è per questa chiamata all'episcopato, dono anche per la Diocesi di Andria, riconoscimento e incoraggiamento per il cammino compiuto e da compiersi. Tutto ciò lo sento particolarmente vero in questo luogo caro a me e a molti di noi, il Seminario vescovile e la Biblioteca diocesana, dove la preghiera, la formazione umana, spirituale e culturale ci hanno plasmato per essere non monadi a sé stanti ma uomini del dialogo e dell'incontro, attenti alla cura dell'umano in cui, anche in modo sorprendente, si rivela il volto di Dio."(dal Discorso del Vescovo eletto, Andria, Chiesa di Maria SS.ma del Carmine, 9 gennaio 2026). Grazie, carissimo don Mimmo! L'abbraccio e gli auguri di tutti noi accompagnino il tuo ministero!""Sono molto contento per don Mimmo , uomo schivo e delicato, sacerdote umile, preparato e uomo di Dio, per la nostra chiesa diocesana che, nell'arco di un decennio (o poco più) ha generato 3 vescovi eccellenze non solo nell'appellativo quali don Luigi Renna, don Gianni Massaro ed ora don Mimmo e per la chiesa diocesana di Molfetta che ha in sè eredità importanti e significative quali quella di don Tonino".