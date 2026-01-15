Prima uscita di Mons. Domenico Basile all'assemblea ordinaria dei Vescovi pugliesi

I lavori, iniziati nella mattinata di lunedì 12 con la preghiera dell'Ora Sesta e l'introduzione di Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Presidente della CEP, hanno affrontato diverse tematiche di rilevante interesse per la vita ecclesiale della Regione.Una particolare attenzione è stata dedicata alla formazione permanente dei presbiteri e alla qualità della fraternità presbiterale nella complessità delle sfide odierne. È stato sottolineato, alla luce dell'invito di Papa Leone XIV, come sia importante promuovere comunità cristiane intese come vere "case di pace", laboratori di relazioni riconciliate, dialogo e prossimità nei contesti segnati da fragilità e conflitti.All'inizio dei lavori è stato presente Mons. Domenico Basile, Vescovo eletto di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, al quale Mons. Satriano ha rivolto un saluto di accoglienza con l'augurio di un proficuo servizio pastorale. Nello stesso tempo, a nome di tutti i Vescovi il Presidente ha rivolto parole di gratitudine a Mons. Domenico Cornacchia – giunto al termine del suo mandato pastorale nella stessa Diocesi – per il prezioso contributo offerto alla comunità ecclesiale locale e regionale.Un primo momento è stato dedicato al Tribunale Interdiocesano Pugliese, con la relazione di Mons. Lino Larocca, che ha illustrato lo stato e le prospettive di questo importante organismo al servizio delle Chiese di Puglia, in particolare nell'ambito matrimoniale.I Vescovi hanno poi incontrato fra Gianfranco Pinto Ostuni ofm e fra Gianni Mastromarino ofm del Commissariato generale di Terra Santa, che hanno condiviso le attività e le necessità di sostegno, in questo tempo martoriato, per i Luoghi Santi e le comunità cristiane di Terra Santa.A conclusione dei lavori della prima giornata sono state ascoltati i Segretari di due Commissioni Regionali della CEP.In vista del centenario dell'istituzione della Giornata Missionaria Mondiale, la Commissione regionale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione fra le Chiese ha proposto alcune iniziative atte, non solo a commemorare l'anniversario, ma a rilanciare l'impegno ecclesiale nella missio ad gentes.Nel corso dei lavori è stato presentato anche un aggiornamento sullo stato della Pastorale Sociale e del Lavoro in Puglia e sul Progetto Policoro, evidenziando l'impegno della Chiesa regionale nell'accompagnamento dei giovani, nella promozione della dignità del lavoro e nell'attenzione alle fragilità sociali, alla giustizia e alla pace nei territori.La seconda giornata ha visto un focus sul ministero degli Esorcisti in Puglia, con l'aggiornamento su tale delicato ministero presentato da Padre Piermario Burgo, responsabile regionale.A seguire, i Vescovi hanno avuto un intenso dialogo con i Rappresentanti della Vita Consacrata e i Superiori Maggiori di Puglia, in un proficuo confronto sulla relazione tra Chiesa diocesana e Vita consacrata.Nel pomeriggio, Mons. Gianni Caliandro, Rettore del Pontificio Seminario Regionale Pugliese, ha condiviso con i presuli il cammino formativo della comunità del seminario. A seguire don Vito Mignozzi, Preside della Facoltà Teologica Pugliese, ha illustrato le attività e le prospettive della Facoltà che, nell'intesa crescente tra i tre Istituti Teologici, va riqualificando l'offerta formativa a servizio delle Chiese di Puglia.Don Andrea Regolani (Arcidiocesi di Milano) e Sr. Annamaria Senatore (Suora della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret) sono stati i protagonisti del confronto che ha avuto luogo nella terza giornata. I relatori, nel costruttivo confronto con i Vescovi, hanno contribuito a focalizzare aspetti significativi sul tema della formazione permanente sacerdotale. L'incontro è stato caratterizzato da un dialogo fraterno tra tutti i Presuli che hanno manifestato il desiderio di proseguire nell'approfondimento del tema.Durante i lavori, i Vescovi hanno partecipato a momenti di preghiera presso il Monastero delle Monache Redentoriste di Foggia, segno della comunione con la Vita consacrata contemplativa presente nella Regione.L'Assemblea si è conclusa con l'impegno dei Vescovi a continuare il cammino unitario nell'ascolto dello Spirito Santo e dei segni dei tempi, consapevoli del delicato servizio al popolo di Dio a loro affidato. (Ufficio comunicazioni sociali CEP)