assemblea ordinaria dei Vescovi pugliesi
assemblea ordinaria dei Vescovi pugliesi
Religioni

Prima uscita di Mons. Domenico Basile all'assemblea ordinaria dei Vescovi pugliesi

Si è tenuta nei giorni dal 12 al 14 gennaio a Foggia l’Assemblea ordinaria della Conferenza Episcopale Pugliese

Puglia - giovedì 15 gennaio 2026 6.49 Comunicato Stampa
I lavori, iniziati nella mattinata di lunedì 12 con la preghiera dell'Ora Sesta e l'introduzione di Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Presidente della CEP, hanno affrontato diverse tematiche di rilevante interesse per la vita ecclesiale della Regione.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla formazione permanente dei presbiteri e alla qualità della fraternità presbiterale nella complessità delle sfide odierne. È stato sottolineato, alla luce dell'invito di Papa Leone XIV, come sia importante promuovere comunità cristiane intese come vere "case di pace", laboratori di relazioni riconciliate, dialogo e prossimità nei contesti segnati da fragilità e conflitti.

All'inizio dei lavori è stato presente Mons. Domenico Basile, Vescovo eletto di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, al quale Mons. Satriano ha rivolto un saluto di accoglienza con l'augurio di un proficuo servizio pastorale. Nello stesso tempo, a nome di tutti i Vescovi il Presidente ha rivolto parole di gratitudine a Mons. Domenico Cornacchia – giunto al termine del suo mandato pastorale nella stessa Diocesi – per il prezioso contributo offerto alla comunità ecclesiale locale e regionale.
Un primo momento è stato dedicato al Tribunale Interdiocesano Pugliese, con la relazione di Mons. Lino Larocca, che ha illustrato lo stato e le prospettive di questo importante organismo al servizio delle Chiese di Puglia, in particolare nell'ambito matrimoniale.
I Vescovi hanno poi incontrato fra Gianfranco Pinto Ostuni ofm e fra Gianni Mastromarino ofm del Commissariato generale di Terra Santa, che hanno condiviso le attività e le necessità di sostegno, in questo tempo martoriato, per i Luoghi Santi e le comunità cristiane di Terra Santa.
A conclusione dei lavori della prima giornata sono state ascoltati i Segretari di due Commissioni Regionali della CEP.
In vista del centenario dell'istituzione della Giornata Missionaria Mondiale, la Commissione regionale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione fra le Chiese ha proposto alcune iniziative atte, non solo a commemorare l'anniversario, ma a rilanciare l'impegno ecclesiale nella missio ad gentes.

Nel corso dei lavori è stato presentato anche un aggiornamento sullo stato della Pastorale Sociale e del Lavoro in Puglia e sul Progetto Policoro, evidenziando l'impegno della Chiesa regionale nell'accompagnamento dei giovani, nella promozione della dignità del lavoro e nell'attenzione alle fragilità sociali, alla giustizia e alla pace nei territori.
La seconda giornata ha visto un focus sul ministero degli Esorcisti in Puglia, con l'aggiornamento su tale delicato ministero presentato da Padre Piermario Burgo, responsabile regionale.
A seguire, i Vescovi hanno avuto un intenso dialogo con i Rappresentanti della Vita Consacrata e i Superiori Maggiori di Puglia, in un proficuo confronto sulla relazione tra Chiesa diocesana e Vita consacrata.
Nel pomeriggio, Mons. Gianni Caliandro, Rettore del Pontificio Seminario Regionale Pugliese, ha condiviso con i presuli il cammino formativo della comunità del seminario. A seguire don Vito Mignozzi, Preside della Facoltà Teologica Pugliese, ha illustrato le attività e le prospettive della Facoltà che, nell'intesa crescente tra i tre Istituti Teologici, va riqualificando l'offerta formativa a servizio delle Chiese di Puglia.
Don Andrea Regolani (Arcidiocesi di Milano) e Sr. Annamaria Senatore (Suora della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret) sono stati i protagonisti del confronto che ha avuto luogo nella terza giornata. I relatori, nel costruttivo confronto con i Vescovi, hanno contribuito a focalizzare aspetti significativi sul tema della formazione permanente sacerdotale. L'incontro è stato caratterizzato da un dialogo fraterno tra tutti i Presuli che hanno manifestato il desiderio di proseguire nell'approfondimento del tema.
Durante i lavori, i Vescovi hanno partecipato a momenti di preghiera presso il Monastero delle Monache Redentoriste di Foggia, segno della comunione con la Vita consacrata contemplativa presente nella Regione.
L'Assemblea si è conclusa con l'impegno dei Vescovi a continuare il cammino unitario nell'ascolto dello Spirito Santo e dei segni dei tempi, consapevoli del delicato servizio al popolo di Dio a loro affidato. (Ufficio comunicazioni sociali CEP)
  • Diocesi di Andria
  • mons. luigi mansi
  • Mons. Domenico Basile
Mobility management, al via corso di formazione
15 gennaio 2026 Mobility management, al via corso di formazione
Il grande ciclocross approda ad Andria domenica prossima
15 gennaio 2026 Il grande ciclocross approda ad Andria domenica prossima
Altri contenuti a tema
Chi è e quali incarichi ha già ricoperto don Mimmo Basile, di Andria il primo vescovo di Papa Leone XIV Vita di città Chi è e quali incarichi ha già ricoperto don Mimmo Basile, di Andria il primo vescovo di Papa Leone XIV L’annuncio è stato dato a mezzogiorno oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Guiderà la Diocesi di Molfetta
Don Mimmo Basile vescovo, gli auguri e la gioia della città di Andria e della Chiesa Don Mimmo Basile vescovo, gli auguri e la gioia della città di Andria e della Chiesa Tanti gli interventi di istituzioni e politici alla notizia della nomina del nuovo pastore della Diocesi di Molfetta
Don Mimmo Basile nuovo vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: il comunicato ufficiale Don Mimmo Basile nuovo vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: il comunicato ufficiale La nota che ripercorre le ultime tappe prima della sua nomina, annunziata oggi a stampa, clero e fedeli alla Madonna della Pace di Molfetta
10 Don Mimmo Basile da Andria vescovo di Molfetta. Campane a festa in Cattedrale Don Mimmo Basile da Andria vescovo di Molfetta. Campane a festa in Cattedrale In otto anni tre nuovi pastori per la diocesi, dopo don Gianni Massaro e don Luigi Renna
Chiesa diocesana di Andria, importanti novità in arrivo Chiesa diocesana di Andria, importanti novità in arrivo Oggi conferenza stampa del vescovo
Il messaggio di augurio e preghiera per il Nuovo Anno 2026 del Vescovo Luigi Mansi Il messaggio di augurio e preghiera per il Nuovo Anno 2026 del Vescovo Luigi Mansi "La Pace non come la dà il mondo"
“Viene, Visita, Si Ferma”: la Cattedrale di Andria si illumina con la gioia degli alunni dell'Imbriani-Salvemini Scuola e Lavoro “Viene, Visita, Si Ferma”: la Cattedrale di Andria si illumina con la gioia degli alunni dell'Imbriani-Salvemini Non è stata una semplice manifestazione natalizia, ma un vero e proprio abbraccio tra la scuola, le istituzioni e la Chiesa locale
Nella Cattedrale di Andria l'evento di Natale dell'Istituto Comprensivo "Imbriani-Salvemini" Scuola e Lavoro Nella Cattedrale di Andria l'evento di Natale dell'Istituto Comprensivo "Imbriani-Salvemini" Venerdì 19 dicembre, alle ore 11, ci sarà la tradizionale benedizione dei Bambinelli
A breve il trasferimento del nuovo mercato generale
15 gennaio 2026 A breve il trasferimento del nuovo mercato generale
L'Istituto Tecnico Agrario "R. Lotti - Umberto I " tra le 50 scuole semifinaliste del concorso nazionale "Mad for Science "
15 gennaio 2026 L'Istituto Tecnico Agrario "R. Lotti - Umberto I" tra le 50 scuole semifinaliste del concorso nazionale "Mad for Science"
Ad Andria un convegno sulla via Francigena
15 gennaio 2026 Ad Andria un convegno sulla via Francigena
Prefettura: nuove competenze per lo sportello unico per l'immigrazione
14 gennaio 2026 Prefettura: nuove competenze per lo sportello unico per l'immigrazione
Interramento della Ferrovia nell' abitato di Andria: a che punto sono i lavori?
14 gennaio 2026 Interramento della Ferrovia nell' abitato di Andria: a che punto sono i lavori?
Gestione del verde urbano nelle città: «Strutturalmente carente»
14 gennaio 2026 Gestione del verde urbano nelle città: «Strutturalmente carente»
Torna ad essere operativo lo Sportello d'ascolto "Raggio di luce " presso la parrocchia delle SSS. Stimmate di Andria
14 gennaio 2026 Torna ad essere operativo lo Sportello d'ascolto "Raggio di luce" presso la parrocchia delle SSS. Stimmate di Andria
Che Fidelis Andria ci aspetta dopo il pareggio nel derby?
14 gennaio 2026 Che Fidelis Andria ci aspetta dopo il pareggio nel derby?
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.