Disavventura per una coppia di Andria, avrebbero tentato di rubare il loro cane. Ma c'è un lieto fine

Un momento di relax al mare che si è trasformato in un giorno che difficilmente una coppia di Andria dimenticherà. Qualcuno infatti avrebbe tentato di portagli via il cane Reus mentre i due, marito e moglie, erano in un lido a Gallipoli a godersi la giornata agostana. È accaduto ieri mattina, stando a quanto ricostruito in un articolo pubblicato su un quotidiano on-line di Lecce (https://www.lecceprima.it/cronaca/salvataggio-cane-lido-kudeta-gallipoli-9-agosto-2022.html) due persone si sarebbero avvicinate a Reus chiedendo alla proprietaria di poterci giocare. Ma i due si sarebbero allontanati con il cane in mare sin oltre le boe per portare in sostanza Reus in un altro lido.Sono così intervenuti i bagnini e il marito che ha raggiunto a nuoto il cane e lo ha messo in salvo facendo saltare il tentato furto. Una storia che ha dell'incredibile ma che per fortuna si è conclusa con un lieto fine. Reus sta bene, per tutti solo un grande spavento.