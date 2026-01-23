Dibattito ad Andria: "Il referendum sulla giustizia: Si e NO a confronto"

Un attualissimo dibattito sul tema dei quesiti referendari è in programma ad Andria, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 19, presso l'auditorium "Mons Giuseppe Di Donna", in via Saliceti.L'Associazione Avvocati Andriesi, il Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico, l'Azione Cattolica della Diocesi di Andria, il Movimento ecclesiale di impegno culturale di Andria, la Biblioteca Diocesana, l'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trani promuovono,per iniziativa dell' Avv. Antonio Guantario, del Dott. Vincenzo La Rosa e del Prof. Avv. Giuseppe Losappio, un confronto di opinioni sulle «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvate dal Parlamento il 30 ottobre 2025.Il tema del dibattito sarà: "Il referendum sulla giustizia: Si e NO a confronto". L'approvazione, in seconda lettura, è avvenuta con una maggioranza inferiore ai due terzi. Per questo - come prevede l'art. 138 della Costituzione - è stato indetto referendum confermativo che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo (salvo l'accoglimento del ricorso per la sospensione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di indizione dei comizi elettori che pende presso il Tar Lazio).Per il NO, ovvero per coloro che si oppongono all'entrata in vigore delle nuove norme, interverranno il Dott. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia, Ivan Ingravallo, Professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e il Dott. Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica di Bari.Per il SI, ovvero per coloro che, invece, intendono confermare la "riforma", interverranno gli avvocati Giangregorio De Pascalis, Presidente della Camera penale di Trani "Giustina Rocca", Massimiliano Mari, Presidente della Camera penale di Capitanata, Gaetano Sassanelli, componente della giunta nazionale dell'Unione delle Camere penali.L'evento sarà introdotto dai saluti di Mons. Domenico Basile, Vicario generale della Diocesi di Andria (Vescovo nominato della Diocesi di Molfetta) e dell'Avv. Antonio Guantario, Presidente dell'Associazione Avvocati andriesi.Introduce e conduce, Giuseppe Losappio, Avvocato, Professore ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Bari, Presidente della Fondazione "Porta di Sant'Andrea".