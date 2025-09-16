agrumi
agrumi
Territorio

Cresce l'import di agrumi da Sudafrica e paesi del Mercosur

Frutti affetti da organismi da quarantena

Puglia - martedì 16 settembre 2025 Comunicato Stampa
Con la campagna di raccolta degli agrumi alle porte, serve alzare la guardia e i controlli rispetto alle importazioni dall'estero, visto che sono decine, nel corso del 2025, le partite di agrumi provenienti dal Sudafrica e dai paesi del Mercosur, non conformi per la presenza di Phyllosticta citricarpa, agente della macchia nera, o di altri organismi da quarantena. A darne notizia è Coldiretti Puglia, quando l'accordo con il Mercosur e l'aumento delle importazioni da paesi terzi aggravano ulteriormente la situazione, esponendo gli agricoltori europei a problematiche fitosanitarie sempre più difficili da contenere. Questo mentre dagli Usa arrivano notizie dell'utilizzo dell'antibiotico ossitetraciclina, attraverso iniezioni al tronco, per combattere un'altra malattia degli agrumi, il Citrus Greening, provocata da un batterio.

L'Unione europea deve sospendere l'ingresso di prodotti ortofrutticoli e vegetali da quei paesi che non sono in grado di garantire – afferma Coldiretti - standard fitosanitari adeguati e da paesi che utilizzano metodi di difesa vietati nell'Ue, come gli antibiotici e fitofarmaci banditi nell'agricoltura dell'Unione.
"Cresce l'allarme per le importazioni dall'estero di arance contaminate dal fungo della 'macchia nera' con il moltiplicarsi di intercettazioni di organismi nocivi presenti nelle merci importate", denuncia Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, nel sottolineare che "le importazioni dall'estero di agrumi con foglia, senza che siano accompagnate da regolare passaporto verde, hanno causato tra l'altro la rapida diffusione di patologie che hanno attaccato il patrimonio arboreo e produttivo made in Italy. Ciò espone il nostro territorio agli attacchi da parte di virus alieni, come la 'tristeza' degli agrumi, che arrivano da noi a causa delle 'barriere colabrodo' dell'UE che non controlla il materiale vegetale in entrata", afferma Cavallo.

Le imprese agricole che si dedicano alla produzione di agrumi in provincia di Taranto – ricorda Coldiretti Puglia - sono 1.041, il 9% del totale dell'imprenditoria agroalimentare jonica, con una produzione di clementine, arance e mandarini di 1,9 milioni di quintali, e tale patrimonio va valorizzato attraverso un piano straordinario agrumicolo ed un sostegno al reddito, considerato anche il fatto che la concorrenza sleale dei Paesi comunitari ed extracomunitari sta determinando un calo dei prezzi di vendita del 25%. In provincia di Foggia si producono 103mila quintali di arance e limoni, in un'area ad alto rischio di dissesto idrogeologico, caratterizzata da agrumeti storici.

Sotto accusa è il sistema di controllo dell'Unione Europea con frontiere colabrodo – insiste Coldiretti Puglia – che hanno lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari. Una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Ue senza che siano applicate le cautele e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati con estenuanti negoziati e dossier che durano anni e che affrontano un prodotto alla volta. Per effetto dei cambiamenti climatici e della globalizzazione si moltiplica l'arrivo di virus e insetti che provocano stragi nelle coltivazioni e per questo serve un cambio di passo nelle misure di prevenzione e di intervento sia a livello comunitario che nazionale – insiste Coldiretti – anche con l'avvio di una apposita task force. Ma i cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole che richiede un impegno delle Istituzioni per accompagnare innovazione dall'agricoltura 4.0 con droni, robot e satelliti fino alla nuova genetica green no ogm alla quale la Commissione Europea, anche grazie al pressing di Coldiretti, sta finalmente aprendo le porte.
  • coldiretti
Il centro di aggregazione "don Pino Puglisi " nel quartiere Monticelli di Andria adesso è realtà
16 settembre 2025 Il centro di aggregazione "don Pino Puglisi" nel quartiere Monticelli di Andria adesso è realtà
Servizio Civile Universale, fine progetto dell’annualità corrente. Dal 23 settembre parte il nuovo anno
16 settembre 2025 Servizio Civile Universale, fine progetto dell’annualità corrente. Dal 23 settembre parte il nuovo anno
Altri contenuti a tema
Puglia invasa da 250mila cinghiali: timori per la sicurezza e la salute Puglia invasa da 250mila cinghiali: timori per la sicurezza e la salute Si tratta di una vera e propria emergenza
Vendemmia: aumenta la produzione pugliese, ma cresce anche la preoccupazione per i prezzi bassi dell’uva Vendemmia: aumenta la produzione pugliese, ma cresce anche la preoccupazione per i prezzi bassi dell’uva A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di Assoenologi, Ismea e Uiv
Servizio Civile Universale ambientale: al via anche per il settore agricolo Servizio Civile Universale ambientale: al via anche per il settore agricolo In via sperimentale per la prima volta. A darne notizia è Coldiretti Puglia
Al via le domande per la transizione ecologica nel settore agricolo Al via le domande per la transizione ecologica nel settore agricolo Incentivi anche per sostituire i trattori più inquinanti con mezzi alimentati a biometano e dotati di tecnologie per l’agricoltura di precisione
In Puglia il 21% dei cittadini vive in condizioni di povertà relativa In Puglia il 21% dei cittadini vive in condizioni di povertà relativa A darne notizia è Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata mondiale della Carità
Frodi e sofisticazioni: sequestro falso vino Primitivo IGP Salento e Puglia Frodi e sofisticazioni: sequestro falso vino Primitivo IGP Salento e Puglia Coldiretti Puglia: "Serve tolleranza zero in momento delicato della vendemmia"
Olio di oliva, Coldiretti Puglia: obbligo registrazione consegne olive per commercianti Olio di oliva, Coldiretti Puglia: obbligo registrazione consegne olive per commercianti Stop alle opacità che mettono a rischio il settore olivicolo-oleario Made in Italy
Siccità, Coldiretti Puglia: "crescono prezzi carrello spesa ma a discapito agricoltori" Siccità, Coldiretti Puglia: "crescono prezzi carrello spesa ma a discapito agricoltori" Secondo Osservatorio Prezzi MIMIT a Bari da marzo a luglio 2025 rincari a 2 cifre dal fior di latte (+13%) al prosciutto crudo (+39%) fino al caffè (+68%)
“Guerra seguita nel Regno di Napoli fra francesi e spagnoli in ottava rima ", presentazione del lavoro di Pasquale Ieva 
16 settembre 2025 “Guerra seguita nel Regno di Napoli fra francesi e spagnoli in ottava rima", presentazione del lavoro di Pasquale Ieva 
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Al Quartiere il Centro di aggregazione di via Fornaci dedicato a don Pino Puglisi
16 settembre 2025 Al Quartiere il Centro di aggregazione di via Fornaci dedicato a don Pino Puglisi
Il giorno dopo Barletta-Andria, Scaringella: «Spettacolo sugli spalti, partita che ci offre tante risposte»
15 settembre 2025 Il giorno dopo Barletta-Andria, Scaringella: «Spettacolo sugli spalti, partita che ci offre tante risposte»
Desolante conferma: via Annunziata ancora cosparsa di buste di immondizia
15 settembre 2025 Desolante conferma: via Annunziata ancora cosparsa di buste di immondizia
La Asl Bt dedica un open week alle malattie cardiovascolari: il 30 settembre ed il 2 ottobre
15 settembre 2025 La Asl Bt dedica un open week alle malattie cardiovascolari: il 30 settembre ed il 2 ottobre
Dal 23 settembre referti on line solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico
15 settembre 2025 Dal 23 settembre referti on line solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico
Andria presenta il Progetto C.A.R.E.S. per sostenere chi si prende cura degli altri
15 settembre 2025 Andria presenta il Progetto C.A.R.E.S. per sostenere chi si prende cura degli altri
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.