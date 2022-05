CPIA BAT “Gino Strada”: fervono le iniziative culturali. In primo piano la figura di Dante Alighieri

Al "Gino Strada" le iniziative culturali e le attività di ampliamento dell'offerta formativa proseguono senza sosta. È la volta di segnalare l'attuazione di uno in particolare, previsto oggi, venerdì 18 maggio, alle ore 18:00, presso la sede centrale di Andria, in viale dei Comuni di Puglia, 4.Con inizio alle ore 18:00, sarà ospite del "Gino Strada", nella sede di Andria, il giornalista e docente Claudio Rocco, autore de La commedia di Dante Alighieri (Eretica Edizioni 2022). Claudio Rocco, dialogherà con il prof. Vincenzo Mastropirro, proponendo la sua lettura in prosa della Commedia, nata per condividere il piacere di raccontare una delle opere della letteratura mondiale più celebrate e meno conosciute. Claudio Rocco aiuta il lettore a inoltrarsi nella Commedia senza dover ricorrere al tradizionale apparato di note che sempre l'accompagna costituendo una sorta di secondo libro sovrapposto al primo con effetti di desistenza e di rinuncia.Claudio Rocco è stato corrispondente e inviato de "Il Messaggero" di Roma; caporedattore della "Gazzetta di Pesaro"; ha collaborato a numerosi quotidiani nazionali e regionali tra cui "La Gazzetta del Mezzogiorno" e il "Nuovo quotidiano di Puglia"; ha diretto il Periodico nazionale "Salute e prevenzione" dei Tecnici della Prevenzione d'Italia; collabora al sito nazionale dell'"Avanti! online". Ha fondato e diretto "Controradio" di Urbino, e il periodico locale "Il Corriere di Corato". È stato co-fondatore del Gruppo Archeologico Napoletano-GAN, e consulente per la cultura e l'informazione della Regione Marche. Ha collaborato con le Università di Leuven/Lovanio, Urbino e Bari. Ha all'attivo numerose partecipazioni, in veste di relatore, a congressi di studi storici e letterari. È autore di studi di storia moderna e contemporanea.