Covid, mamme lanciano appello: “Servono più controlli per la riapertura delle scuole”

Con l'avvicinarsi dell'apertura delle scuole, le mamme degli studenti hanno sentito la necessità di lanciare appello, mediante una lettera scritta dal presidente del C.G.A. (Consiglio Giugtizia Amministrativa ) Ornella Rodriquez, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e a tutti i politici e medici della città di Andria.Egregio presidente Michele Emiliano,Egregi politici di tutta AndriaEgregi mediciEgregi rappresentanti di tutte le nostre istituzioni scolasticheChi vi scrive sono semplici mamme.Aiutateci a comprendere!Chiediamo aiuto a tutti... politici, medici e dirigenti scolastici!La scuola sta per aprire le sue porte, noi genitori stiamo cercando di rassicurare i nostri figli....dura lotta è la nostra!Abbiamo pauraTutti i giorni ci vestiamo da supereroine.... ma anche noi siamo travolte dall'incertezza nella necessità di tutelare i nostri figli dinnanzi a qualcosa di più grande di noi. Ci sentiamo disarmate e senza via d'uscita.Abbiamo paura perché ascoltiamo sempre più frequentemente questo:-"Mio figlio è risultato positivo!"-Metodologia tampone.....piange fa male...."mamma brucia....""Tranquillo amore mio oraandiamo a casa...."-Test positivo, quarantena per tutto il nucleofamigliare..."Come faremo per la spesa?""Tranquilla 15 gg passano veloci..."La voce di un padre che cerca di proteggere rassicurare la sua famiglia...Chiediamo se ai nostri figli sia data la possibilità di fare tamponi salivari anziché quelli faringeo nasali, sicuramente meno invasi per i nostri figli.Noi chiediamo questo!Chi ci rassicura che tutto "andrà bene???"Chiediamo aiuto perché noi famiglie abbiamo paura.Il c.g.a. chiede alle istituzioni comunali e regionali di intervenire e rassicurare le famiglie, la cittadinanza....Chiediamo più controlli da parte delle forze dell'ordineCONTROLLI "VERI"e se serve a gestire il contenimento del virus, anche sanzioni più severeCerti che le nostre richieste siano accolte da tutte le parti coinvolte.