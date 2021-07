Covid, la Asl Bat vaccina i senza fissa dimora

A Barletta presso l'hub comunale oltre 30 somministrazioni in collaborazione con la Caritas

Sono 3.941.445 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 92.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 4.251.576).Più di 30 persone senza fissa dimora oggi sono stati vaccinati a Barletta con la collaborazione della Caritas e del Comune di Barletta. Le vaccinazioni sono state eseguite dai sanitari dell'hub coordinati dal dottor Sabino Falco. Le vaccinazioni proseguono come da piano regionale su tutti gli altri hub.