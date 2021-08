Covid, il 93% è la percentuale dei 70enni vaccinati nella Bat

Sono 4.870.663 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 del 4 agosto dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96.1 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.066.995).Continuano a migliorare le percentuali di vaccinazione per fasce di età nella Asl Bt: i giovanissimi fino a 19 anni sono coperti con la prima dose per il 23 per cento, i giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni per il 53 per cento. Salendo con l'età si arriva al 59 per cento (dai 30 ai 39) mentre i 40enni sono vaccinati con la prima dose per il 70 per cento dei casi. I 50enni che hanno già ricevuto il vaccino sono l'83 per cento del totale, continuando si arriva al 91 per cento (60enni) e al 93 per cento (70enni).