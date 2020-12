Covid, ad Andria 1.121 casi. Il sindaco Bruno: «Natale test importante per tutti»

Social Video 4 minuti Emergenza covid in città, l'aggiornamento del sindaco Bruno

L'indice del contagio da covid-19 nella provincia Bat è in leggero miglioramento e la pressione sul sistema sanitario è in lieve calo. E' quanto riferito nell'ultimo incontro tra i sindaci della Bat con il Prefetto, il Direttore Generale della Asl Bt e l'assessore regionale Lopalco: raggiunto il picco in questi ultimi giorni, adesso si prevede che il numero dei contagi diminuisca.L'aggiornamento è fornito dal sindaco di Andria, Giovanna Bruno, nell'ultimo video-messaggio ai cittadini: «A noi tutti è rimesso il senso di responsabilità. Ringrazio anzitutto i commercianti che hanno visto rimodulare il proprio orario con la chiusura anticipata alle ore 19. Nulla vieta di compiere scelte in autodeterminazione rispetto alle indicazioni che ciascuno vuole dare alla propria attività commerciale. A tutti è chiesto un maggiore senso di rispetto: per le strade possiamo passeggiare ma senza sostare ai fini di assembramento. Questo consentirà un maggiore deflusso e soprattutto respiro alle attività commerciali, nelle quali ci si può recare in tutta sicurezza cercando di ridare fiducia all'economia locale. E' il momento di dimostrare agli allentamenti del Governo centrale che siamo un popolo responsabile: ne va dell'interesse di tutti, il tempo del Natale diventa un test importante da questo punto di vista».Per quanto riguarda il numero dei contagi attivi ad Andria, secondo l'ultimo dato della Prefettura gli attualmente positivi in città sono 1121, un dato che comunque deve essere depurato dalle unità in corso di negativizzazione che in queste ore erano sottoposte al vaglio del Dipartimento di Prevenzione.A seguito del nuovo Dpcm entrato in vigore il 4 dicembre e dell'ordinanza firmata oggi dal Ministro Speranza che classifica la Puglia come zona gialla, il sindaco Bruno ha emesso le ordinanze 406 e 407 che disciplinano rispettivamente il mercato settimanale (da lunedì 7 dicembre) e il divieto di stazionamento e accesso alle persone per alcune zone della città