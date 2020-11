Sono in totale 5.614 i cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani attualmente positivi al Covid secondo quanto riportato nel bollettino epidemiologico regionale di ieri, su un totale di 34.979 casi nell'intera regione. Nonostante dall'ufficio stampa della Regione Puglia giungano quotidianamente aggiornamenti a livello regionale e provinciale, la panoramica sui singoli Comuni è più difficile da ricostruire. I dati vengono comunicati per lo più dai primi cittadini dei vari comuni, ma con una cadenza non sempre giornaliera.Questa è la panoramica dei casi attualmente positivi nei 10 Comuni della Bat:Barletta 835Bisceglie 399Canosa 79Margherita 129Minervino Murge 104San Ferdinando 69Spinazzola 60Trani 366Trinitapoli 104Il totale è di 3.410 casi positivi al momento, un numero decisamente diverso dai 5.614 positivi comunicati dalla Regione. Il quadro sugli small data a livello comunale è piuttosto problematico: non solo a causa dei protocolli sanitari sempre più in affanno, tra conteggio dei nuovi tamponi positivi, complesse procedure di contact tracing e riconteggio dei guariti, ma anche per la concomitanza con i tamponi eseguiti nei laboratori privati, che complicano il minuzioso conteggio dei casi.Mentre numerosi cittadini segnalano lunghe attese per ricevere telefonate da parte dell'Ufficio Igiene per l'esito dei tamponi effettuati e per la prenotazioni dei tamponi di controllo, i dati attualmente a disposizione della Prefettura Bat non risulterebbero coincidenti con quelli a disposizione della Asl BT.In un quadro molto confuso, con nodi oggettivamente complessi da sciogliere, stiamo continuando a monitorare e ad aggiornare il bollettino nelle città del nostro territorio. Qui di seguito il bollettino del network aggiornato alle 20 di ieri sera.