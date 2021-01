Covid-19, polizze sanitarie integrative per il personale del Comune di Andria

Il Csa, scrive al sindaco di Andria, Giovanna Bruno, al segretario generale e al dirigente del settore Risorse Umane per chiedere la procedura di attivazione della delegazione trattante per condividere, insieme anche alle altre organizzazioni sindacali finanziamenti extra fondo per la stipula di polizze sanitarie.Ecco il testo della missiva a firma della vice segretaria provinciale, l'avv. Raffaella Scamarcio e del segretario regionale Csa Puglia, dr Sebastiano ZONNO«La scrivente O.S.,CHIEDEcon urgenza, l'attivazione della Delegazione Trattante, in ordine alla procedura di cui all'art. 72, comma 1 lett. e) - Welfare integrativo del CCNL 2016/2018. A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID 19 e della incertezza della percentuale dei vaccini da somministrare, occorre che l'Amministrazione, risultando responsabile e garante della salute del personale dipendente, unitamente alle OO.SS. ed alla R.S.U., attivi urgentemente un tavolo di Delegazione Trattante ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. H del CCNL 2016/2018, per condividere e decidere dei fondi extra fondo dei dipendenti, al fine di garantire la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, a tutela dei propri dipendenti. Pertanto, a seguito di quanto sopra, considerata la rilevanza ed urgenza della questione, certi dell'attivazione in tempi brevi della delegazione trattante richiesta, si porgono cordiali saluti».