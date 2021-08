Stato di agitazione personale Polizia locale per mancato riconoscimento "Indennità di Ordine pubblico"

Il Sindacato CSA Puglia non sospende la sua attività sindacale in questo periodo feriale estivo. Infatti, con nota dello scorso 12 agosto ha proclamato lo stato di agitazione del personale di Polizia Locale ed ha richiesto l'intervento del Prefetto della Bat, dr. Valiante per il mancato riconoscimento "Indennità di ordine pubblico", per il mancato riconoscimento di "Somme rinvenienti dall'accordo Anci-Rgione Puglia per l'anno 2020" (prorogato per tutto il 2021), nonchè per la mancata assegnazione -da anni -dell'uniforme in dotazione alla Polizia locale."Tempestivo è stato il riscontro della Prefettura -fa sapere la Coordinatrice Aziendale CSA, l'avvocato Raffaella Scamarcio- che ha inviato il 13 agosto, per conoscenza al Sindacato CSA, una richiesta rivolta al Segretario Comunale di aggiornarla tempestivamente su tale questione per avere gli elementi informativi e di conoscenza per definire tale vertenza, attivando la procedura di raffreddamento dei conflitti richiesta dal Sindacato CSA. Il CSA, da sempre attenta alle problematiche del personale di Polizia locale e di tutto il personale comunale, attende ora la risposta del Comune, fiduciosa dell'intervento tempestivo della Prefettura per la risoluzione di tale vertenza, come accaduto per un'altra questione che ha visto la risoluzione del mancato pagamento di spettanze accessorie della produttività a tutto il personale comunale di Andria, grazie all'intervento del Prefetto, richiesto sempre dalla Segreteria Regionale CSA Puglia, nella persona del dott. Sebastiano Zonno".