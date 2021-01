Covid-19, dottoressa della Bat positiva. Il 27 dicembre si era vaccinata

È in buon condizioni di salute la dottoressa del 118 della provincia Barletta Andria Trani (Bat) che è risultata positiva al Covid: la professionista si era vaccinata il 27 dicembre scorso, durante il V-Day nazionale, cinque giorni dopo ha accusato qualche sintomo, come febbre e dolori muscolari che non destano preoccupazioni.La notizia è stata riportata da diverse testate giornalistiche regionali. La sua positività, secondo l'Asl Bat e il coordinatore dei medici del Lavoro, Danny Sivo, «non è assolutamente da mettere in correlazione con la vaccinazione».«Il medico - spiegano dall'Asl - potrebbe essere stata contagiata prima della vaccinazione o anche dopo perché "il vaccino ha efficacia solamente una settimana dopo il richiamo, che viene effettuato a distanza di 21 giorni dalla prima inoculazione», dice Sivo.Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalla dottoressa: «Sto bene e sono assolutamente tranquilla. La mia positività non è connessa con il vaccino e spero di poter fare il richiamo già programmato. Sono operativa sull'emergenza Covid dal primo momento e sostengo fortemente la necessità di fare il vaccino. Lo avrei fatto il primo giorno se non fossi stata in turno».«Faccio questo lavoro da anni e lo amo, per questo rispetto e ammiro chiunque si impegni con serietà e amore per il prossimo - continua la dottoressa - abbiamo una sanità fatta di gente che ha come scopo curare gli altri, prendersi cura di tutti indistintamente e per questo credo fortemente nei vaccini, nella competenza dell'uomo e nel progresso della scienza».