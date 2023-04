Controlli della Polizia Ferroviaria anche per i nuovi tratti della Ferrotramviaria Andria Corato

La Polizia di Stato incrementa l'attività di vigilanza nelle stazioni, a bordo dei treni e lungo le linee ferroviarie durante il periodo delle festività pasquali. Sottoposte a controllo 3.352 persone, di cui 4 denunciate all'Autorità Giudiziaria. Sono state 3.252 le persone sottoposte a controllo, 4 quelle denunciate all'Autorità Giudiziaria per reati vari.Questi i risultati dell'intensificazione dei servizi nel periodo delle festività pasquali negli scali ferroviari e sui treni da parte della Polizia Ferroviaria del Compartimento Puglia, Basilicata e Molise.Attività che è bene sottolineare non interessa solo i tratti di Trenitalia, bensì anche quelli delle ferrovie in concessione come Ferrotramviaria e Ferrovie Appulo Lucane. Sia le nuove stazioni di Andria Sud e Corato sud, con le relative tratte ferrate, sono infatti adesso inserite nell'attività di vigilanza della Polizia Ferroviaria interregionale, alle dipendenze del Dirigente superiore Aurelio Montaruli.Ben 110 le pattuglie impegnate nelle stazioni, anche per specifici servizi antiborseggio, mentre su 27 treni, della lunga percorrenza diurna/notturna e delle tratte regionali, è stata assicurata la presenza di 20 pattuglie, per prevenire in particolare i furti in danno dei viaggiatori.Le attività di prevenzione sono state incentivate con delle giornate straordinarie di controllo del territorio organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale: 1 Operazione "Stazioni Sicure", finalizzata al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario; 1 "Rail Safe Day", volta a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti.Attività che proseguirà anche nelle prossime settimane.