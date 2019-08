Controlli della Polizia di Stato al quartiere di San Valentino: eseguito ordine di carcerazione

Anche questa mattina sono proseguiti i controlli sul territorio cittadino per quanto riguarda l'ordine pubblico, in particolare in alcune zone c.d. "sensibili" di Andria.Questa volta ad operare è stata la Polizia di Stato. Nell'ambito delle indagini su alcuni degli episodi sanguinosi che si sono verificati nelle settimane scorse, da ultimo la bomba esplosa davanti all'abitazione di un detenuto agli arresti domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti, stamane agenti del Reparto prevenzione crimine Puglia, con i colleghi della Squadra Mobile di Bari e del locale Commissariato di P.S. hanno effettuato alcune perquisizioni e controlli in abitazioni di sorvegliati speciali e detenuti agli arresti domiciliari, in particolare al quartiere di San Valentino.In uno di questi controlli, attività coordinata da vice Questore di P.S. Gerardo Di Nunno, sarebbe stato tratto in arresto un esponente della malavita locale, in quanto colpito da ordinanza di esecuzione pena, in quanto dovrà scontare 14 mesi reclusione.I poliziotti, oltre ad eseguire questi controlli straordinari del territorio -nel quale sono stati acquisiti interessanti filmati da telecamere di alcuni luoghi c.d. "caldi"-, dopo quelli realizzati nei giorni scorsi contro la criminalità comune specie in zone popolari, del centro commerciale e del centro storico, hanno provveduto a cinturare le maggiori strade d'accesso di Andria, procedendo a dei controlli sulla circolazione stradale. Numerose sono state anche le infrazioni rilevate al Codice della strada e contestate ad automobilisti e centauri.