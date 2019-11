E' stato consegnato ufficialmente alla città, ieri giovedì 30 ottobre, il murales dal titolo "Ritornerai" dell'artista andriese Daniela Geniale, realizzato sulla facciata di un condominio sito nei pressi del parco "Graziella Mansi", in via vecchia Barletta.La sede in cui è stata realizzata quest'opera non è stata scelta a caso, in quanto si trova vicino al luogo in cui stazionano quotidianamente gli autobus nazionali, che accompagnano per studio o per lavoro tanti giovani in cerca del loro futuro, molto spesso senza un ritorno nella loro Andria.La bella e significativa opera di Daniele Geniale, è stata finanziata dall'Assessorato regionale all'Industria turistica e culturale, nell'ambito dell'avviso pubblico denominato "Street art - La cultura si fa strada". Questo intervento regionale -che vede oltre ad Andria coinvolte altre città pugliesi- ha come finalità la rigenerazione, la riqualificazione e la valorizzazione in chiave culturale dei luoghi pubblici, con particolare riferimento ad aree degradate e periferiche.Alla presentazione hanno partecipato, oltre all'artista, il consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, notaio Sabino Zinni (delegato dell'assessore regionale alla Cultura, Loredana Capone) ed il Presidente di Arca Puglia Centrale (ex IACP, l'ente regionale che ha concesso la superficie per la realizzazione dell'opera), avv. Giuseppe Zicchella.