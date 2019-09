Conclusa operazione dei Carabinieri: una persona fermata con l'accusa di estorsione

In queste ore si sarebbe conclusa una operazione da parte dei Carabinieri della locale Compagnia che avrebbe portato al fermo di una persona con la pesante accusa di estorsione. L'intervento dei militari dell'Arma sarebbe da inquadrarsi nell'attività di contrasto ai reati predatori, in particolare dei furti d'auto.Bocche cucite, come accade in questi casi da parte degli inquirenti, ma nelle ultime ore si sta verificando un andirivieni di automezzi di servizio dei carabinieri che stanno effettuando dei servizi di controllo del territorio cittadino, anche con l'ausilio dei colleghi giunti dal 11° RGT "Puglia" di Bari.E trapela in queste ore anche un altra indiscrezione sui colpi di arma da fuoco esplosi qualche notte fa all'indirizzo di una villa di campagna situata alla periferia cittadina . Apparterrebbero ad un fucile da caccia. Naturalmente nessuna conferma arriva dalla Caserma di viale Gramsci, ma le indagini stanno proseguendo per risalire all'identità di coloro che hanno compiuto questo atto intimidatorio.