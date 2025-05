Ad Andria il “Week-end dello sport”, organizzato dal Comando provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani

Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ha organizzato anche quest'anno il "Week-end dello sport", una manifestazione, oramai giunta alla seconda edizione, che si terrà ile ilp.v. – dalle ore 10:00 alle 17:00 di ciascun giorno – presso la struttura sportivaL'iniziativa vedrà coinvolti i Carabinieri non solo della provincia, ma anche provenienti da altri Reparti, compresi quelli speciali (Cinofili, Cavalli, Cacciatori e Biodiversità) e diverse associazioni sportive del territorio (calcio, tennis, paddel, pallavolo, basket, tiro con l'arco, scherma, arti marziali, fitness, atletica, pugilato, pattinaggio, danza, nuoto), con lo stretto coinvolgimento di "Sport e Salute S.p.A. Regione Puglia".Lo scopo è quello di avvicinare i giovani di età diverse alla cultura della legalità, attraverso lo sport, con la partecipazione attiva di associazioni che si occupano di ragazzi "speciali", per favorirne l'inclusione nella società. Pertanto saranno praticate anche discipline paralimpiche come Baskin, Sitting Volley, Scherma, Tiro con l'Arco ed Equitazione.Ci saranno molte sorprese a partire dal giorno dell'inaugurazione!Sull'iniziativa è in programma una conferenza stampa che si terrà martedì 13 maggio p.v. alle ore 10:00 presso l'Agorà degli Eroi del Comando Provinciale.Vi aspettiamo!!!