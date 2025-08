Ciclisti di Andria travolti a Terlizzi, ASAPS: 130 ciclisti morti su strade italiane da inizio anno

Con i tre ciclisti travolti e uccisi ieri mattina a Terlizzi, in provincia di Bari, sale a 130 il numero dei ciclisti deceduti da inizio anno sulle strade italiane.Lo comunica l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che con lo specifico Osservatorio Sapidata-Asaps conta e geolocalizza tutti i sinistri mortali con veicoli a due ruote.Da gennaio sono morti 119 uomini e 11 donne, undici gli incidenti avvenuti negli ultimi 15 giorni, cinque quelli giù accertati ad agosto di cui 4 in Puglia.Molte le vittime oltre i 65 anni di età, ben 61 da inizio anno, quasi la metà del totale dei decessi, 12 gli incidenti provocati da pirati della strada. La Lombardia rimane in testa tra le regioni con 32 ciclisti morti, seguita da Emilia-Romagna (22) e Veneto (16). Il mese più sanguinoso finora è stato maggio, con 25 vittime, record negativo degli ultimi anni. "Un inizio di agosto terribile sulle strade italiane - commenta il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni - per utenti vulnerabili come i ciclisti. Va fatto un richiamo alla prudenza in questo fine settimana già funestato da gravi incidenti come quello di Terlizzi".