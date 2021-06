Ciclismo: ultimi ritocchi all’intenso programma del memorial "Giorgia Lomuscio" ad Andria per esordienti e allievi

elenco Allievi elenco Allievi elenco Esordienti elenco Esordienti

In rampa di lancio per domenica 13 giugno l'undicesima edizione del Memorial Giorgia Lomuscio, evento che rappresenta la massima espressione di tutta l'attività in seno all'Andria Bike, società capace di accogliere e garantire la continuità agonistica a tutti i giovani talenti di Andria e di tutta la provincia BAT (Barletta-Andria-Trani).Con fulcro generale per atleti e team in località Montegrosso (ritrovo alle 8:00 in Piazza Sant'Isidoro), corridori in gara su un percorso comune di 14,5 chilometri costellato dal superamento di due strappi abbastanza impegnativi da compiere due volte per gli esordienti primo e secondo anno in gara unica (partenza alle 10:00) e quattro volte per gli allievi (partenza alle 11:15).Così Luigi Tortora, presidente e team manager del sodalizio giovanile andriese che ha sudato le proverbiali sette camicie per portare avanti la macchina organizzativa: "Da sempre l'Andria Bike ricorda Giorgia Lomuscio e sostiene l'attività dell'omonima associazione per la ricerca e per sconfiggere il sarcoma di Ewing. Noi siamo in prima linea di fronte a queste iniziative che arricchiscono il programma di questa undicesima edizione dove la vera novità è l'assegnazione del titolo regionale esordienti e allievi FCI Puglia. Non nascondo un po' di emozione e di stanchezza ma sono stati enormi gli sforzi per aver messo in cantiere questa gara di campionato regionale, a dimostrazione di quello che sto facendo da ben 25 anni a questa parte per continuare a fare promozione del movimento ciclistico giovanile ad Andria e per la nostra regione Puglia".Le squadre iscritte per un totale di un centinaio di partecipanti tra esordienti e allievi: Andria Bike, Ludobike Scuola di Ciclismo, Team Eurobike, Mtb San Pietro Salis Bike, Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro, Avis Bike Ruvo, AC Dilettantistica Terra di Puglia, Asd 1 Dente in +, Canusium Bike, Team Bike Martina Franca, Spes Alberobello, Scuola di Ciclismo Franco Ballerini, Team Bike Revolution Palo Del Colle, GC Salentino, Grotta San Michele-Cagnano Varano Ciclismo (Puglia), Marco Pantani Official Team (Lazio-Sicilia), Team Nibali (Sicilia), Motostaffette Potenza, Cicloteam Valnoce (Basilicata), Pedale Teate e Team Go Fast (Abruzzo).