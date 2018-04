Centrodestra unito: "Solo così si vince e si può fermare l'ondata M5S"

"Il risultato elettorale in Molise fotografa il centrodestra come coalizione vincente, l'unica in grado di fermare l'avanzata del M5S". Lo dichiara il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo. "Il Pd -aggiunge- non tradisce il trend negativo delle politiche e crolla, dimostrando che il paradigma destra-sinistra non sia affatto superato e che il M5S stia occupando lo spazio elettorale prima in mano ai democratici. A proposte mirabolanti, il centrodestra riesce a rispondere con successo con una politica concreta e realista, calibrata sulle esigenze dei cittadini, e proponendo una visione del mondo e del futuro dell'Italia. In quest'ottica, bisogna sottolineare il risultato raggiunto da Forza Italia, che riconquista il suo ruolo di guida: se al fondamentale apporto del presidente Berlusconi si aggiunge l'impegno per un partito organizzato e radicato nei territori, si può crescere ancora. Abbiamo vinto senza un partito unico, -conclude Marmo- che probabilmente non serve perché la marcia da ingranare è quella per una federazione nella quale ciascun partito esprima ed esalti la propria identità".Ed anche Michele Simone, in qualità di responsabile di "Enti Locali Forza Italia Puglia" ha così commentato: "Senza Forza Italia e Silvio Berlusconi non esiste il centrodestra in Italia. Questa la prima analisi dopo il risultato del voto in Molise. In questi giorni abbiamo visto detrattori che non si sono minimante risparmiati, auspicando in una debacle di Forza Italia e del suo leader. Invece, ancora una volta qualcuno è stato sonoramente smentito dai fatti. Il presidente con la sua lungimirante visione e attraverso quel pragmatismo politico di uomo del fare ha contribuito alla vittoria del centrodestra in Molise con il neo presidente Toma. La riorganizzazione del nostro movimento deve necessariamente ripartire da questo risultato elettorale e qualcuno ha l'obbligo di fare i conti con la realtà dei fatti e delle urne, ove gli elettori hanno premiato il centrodestra e Forza Italia come primo partito della coalizione. Il futuro ci appartiene e si chiama, ancora una volta, Forza Italia".