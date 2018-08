Carenza sangue in Puglia, l'appello di Fidas: «Donate»

Come ogni estate si ripresenta puntuale la mancanza di sangue nei centri trasfusionali pugliesi. Per questo motivo Fidas ha lanciato un appello a donatori e no affinché si rechino nei centri più vicini a dare una mano.«Attenzione! Urge sangue 0+ 0- A+ in tutti gli ospedali pugliesi. Carissimi Donatori FIDAS: Facciamo tanto, occorre fare ancora di più! Carissimi non donatori: Perchè non provate ora? Vedrete, salvare vite umane vi piacerà».Chiunque voglia rispondere all'appello nella Bat può farlo di sicuro nei centri presenti agli ospedali "Dimiccoli" di Barletta, al "Bonomo" di Andria e al "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie.Per informazioni su altri centri disponibili ci si può rivolgere alla sezione Fidas più vicina.