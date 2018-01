Carenza di sangue in Puglia, Emiliano va a donare

La carenza di sangue nel periodo post festivo, e soprattutto post influenzale, è purtroppo una consuetudine con la quale confrontarsi. Anche quest'anno quindi occorre affrontare, prima che sia una vera e propria emergenza, la carenza di sangue che si sta profilando soprattutto in alcune aree geografiche della Puglia, come ad esempio Brindisi e Taranto.Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sollecitato anche dal lavoro di monitoraggio prezioso delle Associazioni e Federazioni dei donatori sangue che costantemente lavorano a diretto contatto con gli uffici regionali, va a donare il proprio sangue stamattina presso il Centro Trasfusionale del Policlinico di Bari (responsabile dott. Ostuni)."Vorrei rivolgere un invito a tutti i donatori e a tutti coloro che non lo sono ancora - ha detto Emiliano - andate a donare perché il vostro sangue potrebbe salvare una vita umana. So bene quanto siano solidali i pugliesi, e del resto l'accoglienza e l'attenzione verso l'altro è tra le nostre doti più pregiate. Vi chiedo di dare una mano. Non è un buon periodo per le donazioni di sangue, tra le festività e l'influenza molti donatori abitudinari non hanno potuto farlo. Oggi la carenza di sangue sta portando qualche problema, possiamo però intervenire prima che questa diventi una vera e propria emergenza. Quindi donate sangue perché donare fa bene a noi e agli altri".Il Presidente ha colto anche l'occasione per ricordare il Programma di autosufficienza regionale del sangue e dei suoi derivati, approvato nell'ultima Giunta, in base al quale nel 2018 si dovranno raccogliere 157mila unità di sangue e conferire all'industria 43mila chili di plasma, così come da impegno con il Centro Nazionale Sangue."Il programma - ha concluso Emiliano - prevede anche l'avvio, proprio nelle due zone con maggiore criticità, Brindisi e Taranto, di un progetto pilotasperimentale che consenta di elaborare un modello organizzativo in grado di seguire l'intero percorso assistenziale, dalla fase di donazione del sangue fino all'atto trasfusionale".Qui di seguito le raccolte di sangue programmate nella Bat per il prossimo week-end 13 e 14 gennaio 2018: Ass. "Qui di seguito l'elenco punti di raccolta nella Bat dove è possibile donare tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14.00: