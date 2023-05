Carabinieri effettuano servizi di controllo ad autobotti cariche di olio d'oliva

Sono stati intensificati i servizi di controllo sulle principali arterie di comunicazione ove circolano autobotti cariche di olio d'oliva. Un'attività preventiva che sta avvenendo in questi giorni da parte dei Carabinieri della Compagnia di Andria, nell'ultimo caso con i militari della stazione di Minervino Murge.Un'attività cosiddetta dinamica, non limitata ai classici servizi fissi come i posti di controllo, così come siamo abituati a vederli sulle nostre strade. L'Arma benemerita, nella sua articolazione territoriale, su piani predisposti dal Comando provinciale e di Compagnia, svolge infatti questo genere di servizi particolari e, tenuto conto dell'elevato costo raggiunto dal pregiatissimo "oro verde" di Puglia, con le quotazioni che hanno ormai raggiunto cifre importanti, è a dir poco rilevante questa attività preventiva di controlli sulle principali arterie di comunicazione ove circolano autobotti nella provincia più olivetata d'Europa, verso destinazioni nazionali ed in alcuni casi anche internazionali.