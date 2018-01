Candidati ed elezioni politiche: Vitali (Fi) "Stiamo riformulando liste proporzionale"

Le proteste via sempre più meno silenziose, in prima linea esponenti e simpatizzanti del centro destra di Andria, hanno portato questa sera ad una dichiarazione, resa all'ANSA da parte del Coordinatore regionale di Forza Italia, Luigi Vitali su una possibile riformulazione delle liste del proporzionale."Stiamo riformulando le liste del proporzionale. Capisco le lamentele e le amarezze, ma la politica fa maturare solo doveri, non diritti". Lo ha spiegato infatti all'ANSA il coordinatore pugliese di Forza Italia, Luigi Vitali, impegnato anche in queste ore a Roma a dipanare la situazione dei candidati e dei seggi. Vitali è intervenuto in seguito ai primi malumori trapelati dalla Puglia tra le fila forziste ed in particolare in Salento dopo la denunciata esclusione di Paolo Pagliaro, componente dell'ufficio di presidenza nazionale. Il coordinatore, anche a quanti nel partito stanno ricordando in questo momento la necessità di far esprimere ai territori i candidati, ha fatto presente che "le proposte presentate al presidente Berlusconi tenevano conto dell'elemento della rappresentatività territoriale" e che "purtroppo si sono scatenate sui territori lotte intestine". "Chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché queste lotte - chiarisce Vitali - hanno messo nelle condizioni Berlusconi di riformulare le liste proporzionali secondo altri criteri"."Su questi diversi criteri - sottolinea Vitali - come coordinatore regionale non ho potuto incidere". Le liste a questo punto, sta emergendo da Roma, saranno ufficializzate non entro oggi, ma domani.A queste dichiarazioni va aggiunto che secondo i più recenti rumors gli unici ripescaggi, per il nostro territorio, parlano di Sergio Silvestris e di Antonio Azzolini. Si starebbe facendo il nome di un esponente politico di Andria ma, a quanto pare, al momento, si starebbe ancora valutando la possibilità di un suo inserimento, in posizioni di rincalzo anche in sostituzione di Dario Damiani, che indiscrezioni parlano di un secondo posto, nella lista del Senato 1, subito dopo l'ex europarlamentare Licia Ronzulli.