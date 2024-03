Campionato regionale 2024 Puglia settore danza: la scuola di ballo Monton de Estrellas sul podio

Un nutrito gruppo della scuola di ballo "Monton de estrellas" di Andria, ha ottenuto ottimi risultati al Campionato Regionale 2024 Puglia che si è svolto domenica 25 febbraio a Francavilla Fontana (Br). "Sono davvero molto soddisfatto e orgoglioso dei risultati ottenuti" -ha dichiarato il prof. Gianpaolo Brescia maestro della scuola di ballo 'Monton de estrellas'-Tre meritatissime medaglie di oro conquistando:- Il 1° posto per la coreografia di gruppo nella categoria Video Dance 6/19 anni composta da Alessandra Sgaramella, Giorgia Fucci e Aurora Campana;- Il 1° posto per il duo show 6/8 anno composto da Giovanni Pistillo e Sara Tattolo;- Il 1° posto per la coreografia Sincro Dance 6/10 anni composta da Ribatti Cosimo Maria, Capurso Noemi, La Penna Mattia Rocco, Zefferino Vanessa, Losito Giuseppe, Losito Noemi, Monterisi Sofia, Ciciriello Daniela, Parenza Francesca, Terlizzi Alessia, Lorusso Annalisa, Galentino Greta, Vivo Desiree, Lorusso Greta, Diaferia Melissa, Pilato Francesca, Tattolo Sara, Monfalcone Vittoria, Civita Rebecca, Pistillo Giovanni e Larosa Sofia.Due medaglie di argento conquistando:- Il 2° posto per la coreografia nello Show Caribe 6/10 anni (Bachata) composta da Pistillo Giovanni e Pilato Francesca, Losito Giuseppe e Tattolo Sara, Mattia Rocco La Penna e Losito Noemi.- Il 2° posto per la coreografia Show 6/10 anni composta da Monfalcone Vittoria, Zefferino Vanessa, Larosa Sofia, Pistillo Giovanni, Pilato Francesca, Losito Giuseppe, Tattolo Sara, Mattia Rocco La Penna e Losito Noemi.Una medaglia di bronzo conquistando:- Il 3 posto per la coreografia Sincro Latin 6/10 anni composta da Civita Rebecca, Capurso Noemi, La Penna Mattia Rocco, Zefferino Vanessa, Losito Giuseppe, Losito Noemi, Monterisi Sofia, Ciciriello Daniela, Parenza Francesca, Terlizzi Alessia, Lorusso Annalisa, Galentino Greta, Vivo Desiree, Lorusso Greta, Diaferia Melissa, Pilato Francesca, Tattolo Sara, Monfalcone Vittoria, Ribatti Cosimo Maria, Pistillo Giovanni e Larosa Sofia.Nel gruppo, in risalto un piccolo talento speciale. «Per me un grande onore aver osservato come ha affrontato questa bella esperienza» – commenta il prof. Gianpaolo Brescia.La scuola di ballo inoltre vincitrice di un progetto inclusione dal nome "La danza è vita" promosso dal Dipartimento dello sport e da sport e salute con cui è possibile frequentare tante attività gratuite.