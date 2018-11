Calendario storico 2019 dell'Arma dei Carabinieri: ci saranno anche Castel del Monte ed i Trulli di Alberobello

Questa mattina, alla presenza dei vertici istituzionali governativi e dell'Arma è stato presentato a Roma e nei vari Comandi provinciali, tra cui Bari, il tradizionalee l'Agenda Storica 2019 dell'Arma dei Carabinieri.Ilè diventato per il Paese un vero e proprio oggetto di culto, come dimostra una tiratura che da anni sfiora il milione e mezzo di copie. Un prodotto editoriale apprezzato, ambito e presente nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Nato nel 1928, dopo l'interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 il Calendario tornò a vivere nel 1950 e da allora tanti temi sono stati trattati, vicini all'Arma ma anche ai cittadini.Ebbene, tra tavole del Calendario, ideate e realizzate sotto la direzione artistica di Silvia di Paolo,L'Arma Benemerita è stata attenta a ricordare come, nelinteso come bene dell'Umanità intera. L'atto dispone la creazione di un elenco di siti da tutelare, la "World Heritage list". Nel 1979 vi sono inserite le incisioni rupestri della Valcamonica.E' esattamente il, quali ilche contiene le immagini dei nostri monumenti mondiali.Con lasono quindi raffigurati sia, denominato "fortezza del XIII secolo, situata ad Andria in Puglia nell'altopiano delle Murge, fu fatta costruire dall'imperatore Federico II di Svevia del Sacro Romano Impero; caratteristica la sua pianta ottangonale" (iscritto nel 1996).A seguire i monumenti paleocristiani di(il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, il Battistero degli Ariani, la Cappella Arcivescovile, il Mausoleo di Teodorico, la Chiesa di San Vitale e la Basilica di Sant'Apollinare in Classe) vi sono i nostri "tipiche abitazioni pugliesi in pietra calcarea con lastre a secco, esempi di edilizia risalente all'epoca preistorica e tuttorautilizzate in questa regione" (iscritto nel 1996).Una bellissima soddisfazione per la nostra Puglia, che con i suoi monumenti sarà ammirata in tutto il mondo con le tavole ispirate alla Storia ed alle tradizioni dell'Arma Benemerita.