Cabaret di Stelle, cala il sipario con "Tutta colpa...dell'avanspettacolo"

La rassegna umoristico – cabarettistica "Cabaret di Stelle", ideata dalla Fondazione S.E.C.A. ed apprezzata dal pubblico intervenuto ad ogni evento con un puntuale sold out, si accinge a calare il sipario con l'ultimo spettacolo in programma il prossimo 15 marzo e lo fa in grande stile con una sorpresa che arricchirà l'evento a chiusura della rassegna.Visto il grande successo raccolto al Teatro Purgatorio di Bari e le richieste del pubblico sempre più partecipe agli eventi organizzati dalla Fondazione S.E.C.A., la Direzione Artistica ha voluto rappresentare al Polo Museale di Trani lo spettacolo dal titolo: "Tutta colpa…… dell'avanspettacolo" con Nico Maretti, Nicola Pignataro e la partecipazione di Giuliano Ciliberti. Un incontro tra due colonne della comicità barese che si ritrovano dopo cinquant'anni dalla loro prima volta in un susseguirsi di canzoni, monologhi e sketch di alto e genuino umorismo.Ticket € 10,00 + D.P. in vendita su https://www.diyticket.it o presso la sede del Polo Museale.La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Regione Puglia.Info: tel. 0883.58.24.70 o mail: info@fondazioneseca.it.