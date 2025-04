Musei e parchi archeologici statali gratuiti il XXV Aprile: cosa visitare in Puglia

In occasione del 25 aprile 2025, giornata dedicata alla Festa della Liberazione, il Ministero della Cultura ha annunciato l'apertura gratuita di tutti i musei e parchi archeologici statali. L'iniziativa, pensata per celebrare i valori della libertà e della memoria storica, permetterà a cittadini e turisti di accedere gratuitamente al ricchissimo patrimonio culturale italiano.Spiccano numerose aperture straordinarie e iniziative speciali nei luoghi della cultura pugliesi:Altamura (BA) – Museo Nazionale Archeologico di AltamuraBari (BA) – Castello Svevo di BariBitonto (BA) – Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna"Gioia del Colle (BA) – Parco Archeologico di Monte Sannace e Museo Archeologico Nazionale e CastelloRuvo di Puglia (BA) – Museo Nazionale JattaFasano (BR) – Museo Archeologico Nazionale "G. Andreassi" e Parco Archeologico di EgnaziaManfredonia (FG) – Museo Archeologico Nazionale e Castello, e Parco Archeologico di SipontoMattinata (FG) – Museo Archeologico Nazionale "Matteo Sansone"Copertino (LE) – Castello Angioino di CopertinoTaranto (TA) – Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) con la visita tematica "Il Museo durante la guerra: dal Fascismo alla Liberazione"L'ingresso gratuito non è solo un'opportunità per ammirare opere d'arte, reperti e architetture storiche, ma anche un'occasione per riflettere sulla storia del nostro Paese. La data del 25 aprile assume un significato ancora più profondo grazie alle iniziative tematiche organizzate dai singoli istituti, che rievocano il ruolo della cultura e dei beni storici durante il periodo bellico e la Resistenza.Il Ministero della Cultura aggiorna in tempo reale l'elenco delle aperture sul proprio sito istituzionale, a cura degli Istituti Periferici. Per chi desidera partecipare, è consigliabile consultare le pagine ufficiali dei singoli musei per conoscere eventuali orari speciali, visite guidate e attività dedicate.