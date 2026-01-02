Buon 2026, così ricco di tante speranze!

"Buon anno a tutti, ed in particolare:-Al nuovo Presidente della Regione Antonio Decaro, visto a passeggio per la nostra città. Peccato che non l'abbiamo portato anche a vedere le condizioni dell'Ospedale Bonomo e l'area, ancora vuota, del nuovo ospedale provinciale di Andria di II° livello, con 400 posti letto, Polo Universitario ed eliporto.-A chi utilizza il mezzo pubblico e lascia l'auto a casa, sperando che non debba attenderne l'arrivo da Cerignola;-Ai cittadini che dovranno attendere tutto il 2026 per una visita o un esame, poiché hanno la prenotazione nel 2027;-Ai nuovi e grandi uffici amministrativi ASL in Via Barletta ed ai malati di tumore, ancora in attesa di un piccolo ambulatorio per fare il trattamento ad Andria;-Alla città di Andria, forse unico capoluogo di provincia in Italia rimasto senza un teatro;-Alle opere pubbliche, sperando che ci siano i soldi per farle funzionare;-A coloro che continuano ad andare via, sperando di poterli veder tornare, un giorno;-A coloro che delinquono, sperando di poterli vedere andare via, un giorno;-A coloro che pensano che la politica sia diventata una partita di calcio, con diffidati ed espulsi;-Alle strade provinciali, sperando che possano beneficiare di un po' di asfalto nuovo;-Alla Sindaca, cui vogliamo bene nonostante i suoi periodici attacchi nei nostri confronti e che, comunque, ci ha "sopportato" politicamente per 5 anni. Ci piacerebbe che dicesse, anche una sola volta, che noi non siamo mai andati a chiederLe nulla… NOI!!!-Al nuovo Sindaco di Andria che sarà eletto durante il 2026;-Ai dipendenti della Asl Bt, che continuano a non ricevere i buoni pasto (pro-memoria per il Presidente Decaro);-Ai consiglieri regionali andriesi, sperando di poterne contare almeno uno, magari due;-Per ultimo, ma per noi non tale, al Sindaco di Isernia (non ci interessa il suo colore politico), che sta dormendo in una tenda piantata davanti all'ospedale di Isernia per protestare contro i problemi della sanità che colpiscono i suoi cittadini", conclude la nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita.