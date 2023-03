Buche stradali, Ass. Loconte: "Contestazioni all’impresa esecutrice ed a breve interventi per rifare ex novo i tratti con problematiche"

"Con riferimento alle osservazioni giunte sulla stampa dall'associazione "Compagni di viaggio" - sottolinea in una nota l'assessore al Quotidiano, l' architetto Mario Loconte-, in merito alle problematiche riscontrate su alcune porzioni di asfalto, in particolare su viale Puglia, rifatto solo da pochi mesi grazie al finanziamento regionale "Strada per strada" sono a chiarire quanto di seguito. Come ricordato il Comune di Andria è stato destinatario di un finanziamento di circa 2,3 milioni di euro con i quali sono stati pianificati circa 17 km di rifacimento della viabilità cittadina. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria dell'intero extramurale esterno, dell'anello del centro storico e alcune radiali principali. Ad oggi risultano rifatte viale Puglia, buona parte di viale Goito, via Barletta, via Ferrucci, via castel del Monte, via degli Oleandri, via Palmiro Togliatti, via Pietro Nenni, via Murge, viale Trentino e via Alto Adige. Con l'inizio dell'inverno i lavori sono stati sospesi per ragioni legate alle basse temperature e riprenderanno presumibilmente dopo la metà di marzo, appena le temperature lo consentiranno. Nel frattempo abbiamo dato una forte accelerazione ad una serie di interventi di manomissione eseguite da enti terzi per la realizzazione, l'integrazione e il potenziamento dei sottoservizi. Questi lavori visibili in molti punti della città sono stati opportunamente programmati preventivamente rispetto al cronoprogramma dei lavori "Strada per strada" a proseguirsi appunto dopo la pausa invernale.Quanto alle criticità riscontrate in alcuni punti dell'asfalto, preciso che gli uffici preposti, il Rup congiuntamente alla Direzione Lavori hanno già formulato le contestazioni all'impresa esecutrice e che la stessa alla ripresa dei lavori dovrà intervenire per rifare ex novo i tratti con evidenti problematiche. I lavori di manutenzione stradale sono in corso e non sono ancora collaudati, pertanto ogni azione necessaria a garantire l'esecuzione a regola d'arte dell'intero progetto sarà compiuta", conclude l'assessore comunale al Quotidiano, l'architetto Mario Loconte.