Bronzo per Francesco Fortunato ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera

Sul percorso bagnato da una forte pioggia di fine estate, è, giovane atleta delle Fiamme Gialle, che ieri ha gareggiato nella prima giornata deiVentitré gli atleti del tacco punta che si sono sfidati sul lungomare Cristoforo Colombo, distinguendosi in una delle gare più veloci dell'ultimo decennio nonostante il maltempo. Il giovane atleta andriese ha percorso i dieci chilometri in progressione, superando Tontodonati a solo 1000 metri dal traguardo per aggiudicarsi un gradino sul podio, con un tempo di 40'03".Fortunato non delude le aspettative , dunque, e afferma: "Sono soddisfatto del risultato raggiunto. Nonostante il maltempo sono riuscito a partire serenamente e fare una gara in progressione". Con la competizione abruzzese l'andriese delle Fiamme Gialle conclude un'ottima stagione che gli ha "regalato" la conferma del primato assoluto nelle Indoor, un argento a squadre e un 9° posto individuale nella Coppa del Mondo.