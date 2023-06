Bomba esplosa davanti a negozio. Grazia Di Bari (M5S): “Audizioni in commissione antimafia"

"Quanto accaduto stanotte con l'esplosione di un ordigno in pieno centro ad Andria davanti ad un negozio di prodotti surgelati, non può non allarmarci. Purtroppo non si tratta del primo caso e noi istituzioni abbiamo il dovere di non far passare questo e altri episodi sotto silenzio. Dobbiamo fare rete per poter dare vita a iniziative concrete. Da componente della Commissione regionale di studio e inchiesta sulla criminalità organizzata in Puglia chiederò al Presidente Renato Perrini di ascoltare in audizione la federazione antiracket pugliese, le associazioni di categoria, la Prefetta Rossana Riflesso, la sindaca Giovanna Bruno e il Procuratore Capo di Trani Renato Nitti per capire quale sia la situazione in città e nell'intera provincia. Solo lavorando insieme potremo dare un segnale forte alla città. Al di là dell'appartenenza politica, per garantire la sicurezza ai cittadini". Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alla Cultura Grazia Di Bari