Bitonto, inaugurati i nuovi treni di Ferrotramviaria

Maggiore spazio per i passeggeri e attenzione per l'ambiente

Sicurezza migliorata, all'avanguardia

L'Alstom ETR 104 di Ferrotramviaria ha ufficialmente percorso i suoi primi chilometri. Il treno di ultima generazione di Ferrotramviaria, l'equivalente del Pop di Trenitalia, ha mostrato importanti miglioramenti in termini di comfort, sicurezza e capacità rispetto ai precedenti mezzi firmati FNB. Al primo viaggio dell' ETR 104, riservato alla stampa, sono intervenuti l'Assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia; il Customer Director Alstom Italia, Antonio Cappelli; il Direttore generale Trasporto di Ferrotramviaria, Massimo Nitti.Ad elencare le numerose migliorie dell'ETR 104 rispetto ai treni di vecchia generazione, il Direttore Generale Trasporto di Ferrotramviaria, Massimo Nitti: «Questo treno può ospitare fino a 528 passeggeri, con ben 8 postazioni per le biciclette. Maggiore è lo spazio per le gambe e anche i posti per i disabili sono ampi e confortevoli. Per quanto concerne invece l'ambiente, l'ETR 104 è "green": il suo consumo di energia elettrica si è ridotto del 30% rispetto ai precedenti convogli, grazie ad una climatizzazione interna intelligente, che percepisce il numero di passeggeri a bordo e si adatta a tale parametro, ed è stato assemblato con materiali riciclabili al 95%».«Ferrotramviaria ha in questo momento una delle linee più sicure e tecnologicamente avanzate - esordisce il Customer Director Alstom Italia, Antonio Cappelli - il traffico è gestito attraverso un apparato centrale computerizzato multistazione. Questi treni hanno il sistema più avanzato di sicurezza sulla rete nazionale».L'Alstom ETR 104 dunque, rappresenta un importante passo avanti nella costante ricerca di Ferrotramviaria per migliorare i servizi ferroviari nella tratta che lega il nord barese fino a Barletta. L'elevata tecnologia e la maggiore potenza dei cinque ETR saranno anche in grado di ridurre gli importanti ritardi che quotidianamente affliggono tale tratta? Questo solo il tempo potrà dirlo.