BCC Canosa Loconia: «Profonda amarezza per l'assalto al bancomat in zona 167»

Laesprime amarezza e delusione per il grave episodio che ha visto lodevastato per il tentativo di rapina di questa notte. Nonostante la gravità dell'episodio, che purtroppo si aggiunge ad altri episodi analoghi che vedono coinvolti i nostri territori, lanon intende demordere e si è già attivata al fine di ripristinare a favore della cittadinanza un servizio essenziale da anni assicurato nella zona più popolosa della nostra città.Gli accadimenti di questa notte saranno considerati quale stimolo ad accelerare l'avvio di un progetto già deliberato e finalizzato ad incrementare i servizi offerti alla cittadinanza rispetto al solo sportello ATM, a prova dell'attenzione che la Bcc di Canosa Loconia riserva ai propri soci e clienti, presenti e futuri.Oltre ad esprimere rammarico per il disagio vissuto dai residenti, è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento aima soprattutto alla- storico partner della Banca - che ha garantito grazie ai suoi validi uomini un intervento tempestivo ed efficace.