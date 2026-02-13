Rapina sportello ATM
Rapina sportello ATM
Cronaca

BCC Canosa Loconia: «Profonda amarezza per l'assalto al bancomat in zona 167»

«La Banca non intende demordere e si è già attivata al fine di ripristinare a favore della cittadinanza»

Andria - venerdì 13 febbraio 2026 9.26 Comunicato Stampa
La Governance della BCC di Canosa Loconia esprime amarezza e delusione per il grave episodio che ha visto lo sportello ATM della zona 167 devastato per il tentativo di rapina di questa notte. Nonostante la gravità dell'episodio, che purtroppo si aggiunge ad altri episodi analoghi che vedono coinvolti i nostri territori, la Banca non intende demordere e si è già attivata al fine di ripristinare a favore della cittadinanza un servizio essenziale da anni assicurato nella zona più popolosa della nostra città.

Gli accadimenti di questa notte saranno considerati quale stimolo ad accelerare l'avvio di un progetto già deliberato e finalizzato ad incrementare i servizi offerti alla cittadinanza rispetto al solo sportello ATM, a prova dell'attenzione che la Bcc di Canosa Loconia riserva ai propri soci e clienti, presenti e futuri.

Oltre ad esprimere rammarico per il disagio vissuto dai residenti, è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento ai Carabinieri del Comando di Canosa di Puglia ma soprattutto alla società Vegapol - storico partner della Banca - che ha garantito grazie ai suoi validi uomini un intervento tempestivo ed efficace.
  • Rapina
Nuovo ospedale di Andria, il Comitato: "Ritardi fisiologici, restiamo in vigile attesa "
13 febbraio 2026 Nuovo ospedale di Andria, il Comitato: "Ritardi fisiologici, restiamo in vigile attesa"
Casa Farinelli, proseguono le iniziative per celebrare l'artista
13 febbraio 2026 Casa Farinelli, proseguono le iniziative per celebrare l'artista
Altri contenuti a tema
Tentativo di rapina in un centro scommesse ad Andria Tentativo di rapina in un centro scommesse ad Andria Nei pressi di via Castel del Monte un cittadino straniero con il volto travisato, ha preteso soldi ma poi è fuggito
Ritrovata l'auto servita per la rapina di questa notte al distributore IP su via Andria a Corato Ritrovata l'auto servita per la rapina di questa notte al distributore IP su via Andria a Corato Intervento congiunto di Polizia di Stato e Metronotte Ruvo. Le ricerche erano state estese anche ad Andria
Operazione "Long Vehicle": fra gli arrestati anche un 57enne di Andria Operazione "Long Vehicle": fra gli arrestati anche un 57enne di Andria Operazione dei Carabinieri, quattro arresti: colpita un'organizzazione criminale specializzata in rapine agli autotrasportatori
Rapina nella notte ad Andria, colpito distributore di benzina Rapina nella notte ad Andria, colpito distributore di benzina Sottratto l'incasso di una cassa continua a una pompa di via vecchia Barletta
Tentativo di rapina ai danni di un imprenditore di Andria Tentativo di rapina ai danni di un imprenditore di Andria Indagini dei carabinieri. L'uomo non ha riportato gravi conseguenze, solo lievi contusioni
Tentata rapina ad imprenditore, che fugge via rifugiandosi nell'isola ecologica Tentata rapina ad imprenditore, che fugge via rifugiandosi nell'isola ecologica Il drammatico episodio è avvenuto ieri mattina. Indagini della Polizia di Stato
Ad Andria rapina e sequestro lampo ad un imprenditore Ad Andria rapina e sequestro lampo ad un imprenditore L'uomo sarebbe stato poi liberato in campagna. Il bottino potrebbe essere di diverse migliaia di euro
Orafo sequestrato e rapinato sulla provinciale Andria Corato. Spariti soldi e gioielli per 370mila euro Orafo sequestrato e rapinato sulla provinciale Andria Corato. Spariti soldi e gioielli per 370mila euro La vittima, un 48enne di Corato, è stato rilasciato a Mariotto. Indaga la Questura di Barletta-Andria-Trani
Punti cardinali for work, siglato accordo tra Comune e partners del progetto
13 febbraio 2026 Punti cardinali for work, siglato accordo tra Comune e partners del progetto
Referendum giustizia, anche i medici discutono del tema
13 febbraio 2026 Referendum giustizia, anche i medici discutono del tema
Giustizia: Peppe Provenzano e Giovanna Bruno per il No al referendum
13 febbraio 2026 Giustizia: Peppe Provenzano e Giovanna Bruno per il No al referendum
Giovani Democratici Andria: "Lo sport andriese è vivo, cresce e si rafforza "
12 febbraio 2026 Giovani Democratici Andria: "Lo sport andriese è vivo, cresce e si rafforza"
Ambiente: "L'inquinamento non ha colore politico, la responsabilità è collettiva "
12 febbraio 2026 Ambiente: "L'inquinamento non ha colore politico, la responsabilità è collettiva"
Allerta meteo gialla per pioggia fino alle ore 13 di venerdì 13 febbraio
12 febbraio 2026 Allerta meteo gialla per pioggia fino alle ore 13 di venerdì 13 febbraio
Al via il progetto "Andria 2030 ": al centro laboratori, giornate di orientamento e formazione con imprese
12 febbraio 2026 Al via il progetto "Andria 2030": al centro laboratori, giornate di orientamento e formazione con imprese
“Corsa di Miguel”, due primi posti per l'Oberdan-Pertini: «Orgogliosi dei nostri ragazzi»
12 febbraio 2026 “Corsa di Miguel”, due primi posti per l'Oberdan-Pertini: «Orgogliosi dei nostri ragazzi»
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.