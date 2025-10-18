Ritrovata l'auto servita per la rapina di questa notte al distributore IP su via Andria a Corato

E' stata ritrovata nelle campagne di Ruvo di Puglia, la Fiat Panda che questa notte é stata utilizzata per compiere una spaccata al bar della stazione di benzina IP a Corato, in via Andria. L'auto era stata sottratta la sera prima sempre a Corato. Gli Agenti del Commissariato di P. S. di Corato sono arrivati immediatamente sul posto, in un uliveto nell'agro ruvese, effettuando ricerche congiunte insieme alle guardie particolari giurate della Metronotte di Ruvo di Puglia, informate delle ricerche a seguito della rapina alla stazione di servizio carburanti.Alle ricerche hanno partecipato anche i poliziotti della Questura di Andria. Le indagini ed i rilievi sull'auto servita per la rapina, sono affidate alla Polizia scientifica, prima di restituire l'auto al legittimo proprietario. Al bar è stato portato via il registratore di cassa, con un quantitativo in denaro da ancora da quantificare.