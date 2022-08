Bando regionale per la manutenzione delle strade, ecco l'aggiudicazione definitiva dei lavori ad Andria

determina dirigenziale n 2743 Documento PDF

Il progetto "Strada per Strada" ad Andria per la manutenzione delle vie cittadine può finalmente partire, con molta probabilità a settembre. Con la Determina Dirigenziale n. 2743 del 12 agosto 2022, l'ente comunale ha dato il via libera per l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta andriese, che ha superato le altre 3 ditte partecipanti alla gara con un ribasso d'asta del 34% e un punteggio complessivo di 92 punti (72 sull'offerta tecnica e 20 sull'offerta economica). In seguito alla verifica delle offerte, la Commissione Giudicatrice aveva ritenuto anomalo il ribasso d'asta della ditta vincitrice, procedendo alle opportune verifiche. Tutto regolare: presto sarà dunque realtà (l'auspicio è di avviare i lavori tra poche settimane) il rifacimento di 35 strade cittadine, circa 17 km corrispondenti al 10% della viabilità andriese.Ricordiamo che il progetto "Strada per Strada" è stato stanziato dalla Regione Puglia, che ha finanziato un programma straordinario da 100 milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti i Comuni pugliesi. Le risorse sono state ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente e all'estensione del territorio espressa in Kmq. Alla città di Andria sono stati destinati esattamente € 2.296.979: i lavori nel Comune federiciano costeranno poco più di un milione, mentre la somma rimanente (oltre 500mila euro) sarà destinata per programmare ulteriori interventi. Le strade interessate dall'intervento di manutenzione sono le seguenti:: via Ausonia, via Muzio Scevola, via Marco Antonio, via Dalmazia, viale Puglia, viale Goito, viale Venezia Giulia, viale Istria, viale Alto Adige, viale Trentino, via Murge, via P. Togliatti, viale Pietro Nenni;: via Giovanni Bovio, via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, Via G. Manthonè, via F. Orsini, via Jannuzzi, via De Gasperi;: via Canosa, via Castel del Monte, vie degli Oleandri, via Corato, Corso Cavour, via Barletta, via F. Ferrucci, via Garibaldi, via Don Riccardo Lotti, via Pietro I Normanno, via Brunforte, via Giuseppe Arimondi, via De Deo, via Annunziata.I fondi per la manutenzione delle strade di Andria non arrivano soltanto dalla Regione Puglia: vanno aggiunti, infatti, 160 mila euro ottenuti grazie a un finanziamento del Ministero dell'Interno risalente a gennaio scorso. Con questa somma saranno effettuati lavori di sistemazione dell'asfalto in via Napoli, via Aldo Moro, via Monte Faraone e via Enrico Dandolo. Per la sistemazione delle vie cittadine è prevista anche un'ulteriore somma di 1 milione e 200 mila euro, frutto di una variazione di bilancio effettuata in Consiglio Comunale.