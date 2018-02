Asselta (FIDAPA): "Le donne della Bat contro la triste piaga delle persone scomparse"

Una serata all'insegna dell'informazione e della formazione del cittadino si è tenuta a Canosa di Puglia, presso l'auditorium della RSSA "San Giuseppe", venerdì 16 febbraio u.s. dove si é discusso sul drammatico tema della scomparsa delle persone.La sezione FIDAPA di Canosa, con la collaborazione delle sezioni di Andria, Barletta, Corato, Spinazzola e Trani, si è fregiata di avere un ospite pregevole come l'avv. Antonio La Scala, presidente dell'associazione nazionale "Penelope", che da anni si batte per i diritti delle famiglie degli scomparsi e compie un'opera di promozione presso l'opinione pubblica di una problematica ancora purtroppo poco considerata.Immediatezza delle ricerche, denuncia e collaborazione dei cittadini sono stati i punti cardine toccati nel corso della serata, da parte del presidente dell'associazione Penelope.La partecipazione all'evento è stata nutrita anche grazie alla presenza del Capo Gabinetto della Prefettura Bat, dott. Angelo Caccavone, dei rappresentanti delle Forze dell'ordine territoriali e del pubblico presente, costituito anche da giovani studenti, che sono rimasti coinvolti ed emozionati, avvinti dall'oratoria accorata dell'avv. La Scala e dalla conduzione sentita e incisiva del moderatore dott. Leonardo Zellino, giornalista della testata regionale di RAI3, che ha chiesto che i quattro casi di scomparsa avvenuti nel nostro Paese non vengano dimenticati, ma riportati all'attenzione.Il convegno ha evidenziato la drammaticità di una realtà che appare in crescita e che si tinge di svariate sfaccettature.La Presidente FIDAPA di Canosa di Puglia, dott.ssa Rosa Anna Asselta, in particolar modo ha sottolineato: "Penso che ogni associazione che operi su un territorio debba avere tra i suoi obiettivi fondanti quello di sensibilizzare le coscienze. Ciò corrisponderebbe ad una crescita morale e sociale di un paese e con questo convegno noi abbiamo provato a farlo."