Asl e IRCCS: la giunta decide altri 30 giorni di proroga per gli attuali Commissari

Dopo una lunga trattativa, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità – considerata la fase politica e gestionale straordinaria caratterizzata dall'avvicendamento tra una legislatura regionale e un'altra (cfr. Corte Cost. 87/2019) - ha stabilito di non procedere alla designazione dei direttori generali per i prossimi tre anni e ha chiesto agli uffici regionali competenti di predisporre una proposta di Deliberazione di Giunta regionale che, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti regionali e nazionali, al fine di garantire la continuità amministrativa delle cinque aziende sanitarie (Policlinico Foggia, Asl Taranto; Asl Bat, Irccs Bari e Castellana G.) e assicurare la continuità assistenziale dei cittadini e dei pazienti dei territori di riferimento, preveda la continuazione della gestione commissariale per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 30 giorni dall'insediamento del prossimo Presidente della Regione Puglia.
