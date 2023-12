Anziana accoltellata ricoverata in gravi condizioni al Bonomo di Andria

E' in gravi condizioni una 80enne ricoverata in rianimazione al "Lorenzo Bonomo" di Andria, presso il reparto di chirurgia d'urgenza.La donna è stata raggiunta da alcuni fendenti all'alba di oggi, sabato 23 dicembre, nella sua abitazione a Canosa di Puglia, da prime, sommarie indiscrezioni da un nipote, che adesso è in stato di fermo da parte della Polizia di Stato, Commissariato di Canosa di Puglia.All'origine del grave fatto di sangue ci sarebbe la richiesta di denaro.I fendenti con una lama da taglio, l'avrebbero raggiunta all'intestino ed all'addome, con conseguente grave emorragia. Subito soccorsa dai sanitari del 118 Sanitaservice e trasportata al pronto soccorso di Andria, al momento la donna non è in pericolo di vita.