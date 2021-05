Andria in zona gialla da lunedì 10 maggio con il resto della regione

Arriva la zona gialla per la Puglia. Anche ad Andria da lunedì 10 maggio si allenteranno le restrizioni in vigore. Il nuovo bollettino epidemiologico emanato dalla regione conferma il trend positivo. Calano i contagi ogni 100mila abitanti.Sono stati 870 oggi su più di 11mila tamponi processati. È quello che avviene praticamente in tutta Italia dove il tasso di positività è sceso al 3,2%. Nessuna Regione sarà in zona rossa. Tutta l'Italia si colora di giallo tranne Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta confermate in zona arancione.Ma ecco cosa cambia:𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗧𝗥𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗧𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜Liberi tra comuni della Regione e tra regioni gialle. Gli spostamenti verso regioni arancioni e rosse sono consentiti solo per chi è in possesso di "certificazione verde"𝗡𝗘𝗚𝗢𝗭𝗜Aperti con orario regolare𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜Aperti nei giorni feriali, chiusi nei festivi e nei prefestivi ad esclusione dei servizi essenziali al loro interno𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗧𝗜𝗖𝗜 𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗥𝗨𝗖𝗖𝗛𝗜𝗘𝗥𝗜Aperti𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗔𝗡𝗧𝗜, 𝗕𝗔𝗥, 𝗣𝗜𝗭𝗭𝗘𝗥𝗜𝗘, 𝗣𝗨𝗕, 𝗘𝗖𝗖...Ristoranti, trattorie, ecc... aperti dalle 5 alle 22 per asporto e servizio al tavolo solo all'aperto. Bar, birrerie, pub, ecc... aperti dalle 5 alle 22 per consumazione all'aperto al banco o su tavoli, asporto dalle 5 alle 18. Al chiuso, servizio al tavolo dall'1 giugno e solo fino alle 18𝗩𝗜𝗦𝗜𝗧𝗘 𝗔𝗗 𝗔𝗠𝗜𝗖𝗜 𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗜Consentito in ambito regionale, tra le 5 e 22, spostarsi verso un'abitazione privata una volta al giorno nel limite di 4 persone oltre quelle già conviventi𝗙𝗜𝗘𝗥𝗘, 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗚𝗡𝗜 𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜Dal 15 giugno è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio, dei convegni e dei congressi𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗔𝗟𝗜 𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗖𝗛𝗜 𝗧𝗘𝗠𝗔𝗧𝗜𝗖𝗜 𝗘 𝗗𝗜 𝗗𝗜𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento𝗖𝗢𝗣𝗥𝗜𝗙𝗨𝗢𝗖𝗢Sempre in vigore dalle 22 alle 5 del giorno successivo