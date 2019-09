Andria ammessa al finanziamento del bando regionale “Open Call - Street Art”: soddisfazione del consigliere Sabino Zinni

Esprime il proprio personale compiacimento il consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Sabino Zinni alla notizia dell'inserimento di Andria nei 12 Comuni ammessi al finanziamento del bando regionale "Open Call - Street Art"."È di poco fa la notizia che Andria rientra tra i comuni ammessi al finanziamento del bando regionale "". Per il momento sono state approvate 12 proposte su 92 candidate, e Andria e fra quelle vincitrici.Grazie a questo nella nostra città verrà realizzato un grosso murales che avrà la duplice funzione di rigenerare un'area periferica, e sensibilizzare sul tema del continuo esodo di ragazze e ragazzi al Nord e all'estero.Sulla parete verranno rappresentate diverse paia di gambe, immortalate dal ginocchio in giù, con affianco rispettivamente ciascuna un diverso tipo di bagaglio. I tipi di bagaglio andranno dalla scatola di cartone tenuta insieme con lo spago, al trolley, passando per il valigione classico e lo zaino da viaggio. Dunque tipi diversi di valige, associati ad altrettanti tipi diversi di gambe e scarpe, così da rendere la profondità storica del fenomeno migratorio e anche la varietà umana che esso coinvolge. A ciò si aggiunge la scritta "RITORNERAI?".ha così concluso il suo post il consigliere regionale Zinni.